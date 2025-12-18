Gemini Nano Banana o ChatGPT Image: esta es la mejor IA para imágenes

Ambas permiten crear imágenes desde cero a partir de texto o editar fotos existentes.

A pocos días de presentar GPT-5.2, OpenAI volvió a mover el tablero con el lanzamiento de ChatGPT Image, su nueva herramienta de edición de imágenes con inteligencia artificial integrada directamente en todas las versiones de ChatGPT. La novedad llega para competir de lleno con Gemini Nano Banana, el modelo de Google que hasta ahora lideraba este segmento, y propone ediciones más precisas, mayor control por texto y una integración más profunda con flujos de trabajo avanzados.

La principal apuesta de ChatGPT Image es clara: mejor comprensión de instrucciones complejas y edición por zonas específicas, algo clave para creadores de contenido, diseñadores y usuarios que buscan resultados más exactos. Nano Banana, por su parte, sigue destacándose por su velocidad y facilidad de uso, lo que lo convierte en una opción muy práctica para ediciones rápidas y simples.

ChatGPT Image vs Nano Banana: similitudes y diferencias

Ambas herramientas funcionan de manera similar: permiten crear imágenes desde cero a partir de texto o editar fotos existentes usando IA. Nano Banana es el nombre comercial de Gemini 2.5 Flash Image, uno de los modelos visuales más potentes de Google. ChatGPT Image, en cambio, está basado en DALL·E 3, ahora integrado de forma nativa en ChatGPT.

Entre las ventajas de Nano Banana se destacan su interfaz intuitiva y la rapidez para tareas básicas como fotos de perfil, imágenes para redes sociales o portadas. Es ideal para usuarios que buscan resultados rápidos sin demasiada configuración.

ChatGPT Image suma puntos en precisión y control. Permite seguir instrucciones detalladas, editar áreas concretas mediante inpainting y trabajar junto a GPTs personalizados, algo especialmente útil para flujos profesionales o automatizados.

Velocidad y calidad de imagen

En pruebas prácticas, Nano Banana fue claramente más rápido. Generar una imagen llevó unos 10 segundos, contra 34 segundos en ChatGPT Image. En edición, la diferencia fue similar: 14 segundos frente a 58 segundos.

En calidad, el resultado cambia. ChatGPT Image logra imágenes más realistas y fieles al prompt, mientras que Nano Banana tiende a un estilo más digital. Para edición de imágenes ya existentes, Google mantiene ventaja por velocidad y consistencia.

Precios y disponibilidad

Ambas opciones tienen versiones gratuitas con límites.