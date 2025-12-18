Please Like Me es una serie perfecta para una maratón de fin de semana.

Please Like Me es una muy buena opción para maratonear en Netflix porque logra combinar el humor cotidiano con temas profundos tratados con sensibilidad y naturalidad. La serie australiana se estrenó en 2013, fue creada y protagonizada por Josh Thomas y tiene episodios son cortos, ágiles y fáciles de ver de corrido.

La trama gira en torno a Josh, un joven veinteañero que tras una ruptura amorosa comienza a replantearse su identidad, sus vínculos y su manera de estar en el mundo. A lo largo de la serie se desarrollan sus relaciones con amigos, parejas y, especialmente, con su madre, un personaje clave en la historia. Desde situaciones aparentemente simples, la serie aborda temas como la salud mental, la depresión, la sexualidad, la amistad y el paso a la adultez, siempre desde una mirada íntima y cercana.

Uno de los grandes aciertos de Please Like Me es su capacidad para hablar de asuntos complejos sin solemnidad excesiva, utilizando el humor como herramienta para generar empatía. La serie invita a reírse de lo incómodo, lo triste y lo contradictorio de la vida, al mismo tiempo que deja espacio para la emoción y el pensamiento.

Por eso, resulta ideal para quienes buscan una comedia distinta, que entretenga pero también deje algo para reflexionar después de cada episodio. "Cuando su novia lo deja, un veinteañero se da cuenta de que es gay, se acuesta con un chico atractivo y se muda con su madre suicida", reza la sinopsis oficial escrita por Netflix sobre la serie Please Like Me.

