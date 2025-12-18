Estalló el escándalo entre el boxeo y la UFC: un magnate destrozó a otro por lo que pasó en Canelo vs. Crawford

Estalló el escándalo entre el boxeo y la UFC: el palazo de un magnate a otro que involucra a Canelo Álvarez

A tres meses de la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas se desató un escándalo que involucra a un importante magnate del boxeo a nivel internacional y al más importante de la UFC. El directivo del deporte de los puños destrozó a su colega en sus recientes declaraciones que tienen que ver con lo que sucedió en el mencionado combate que se transmitió por Netflix para todo el planeta. Por supuesto, sus dichos no pasaron inadvertidos entre los fanáticos.

Se trata de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien habló de Dana White, quien hoy está a cargo de la reconocida empresa líder en las Artes Marciales Mixtas. Este último tiene en sus planes involucrarse en el "noble arte", lo cual no cae para nada bien y su colega se lo hizo saber. En una entrevista con varios medios de Tailandia, el mandamás del CMB dejó en claro que no quiere que White irrumpa en el boxeo con detalles similares a los de la UFC.

Sulaimán se la pudrió a Dana White: estalló el escándalo entre el boxeo y la UFC

"No quiere a nadie del boxeo. El estilo de la UFC es equivocado por que llegan y atacan de que todo lo que existe en el boxeo está mal y es corrupto. Si ellos llegaran con una posición de decir 'vamos a hacer nuestro boxeo y así es como va a ser, ustedes sigan', debería ser una propuesta de unión aunque no tenga relación directa con otros organismos y promotores", esbozó el directivo mexicano cuestionando la idea del empresario estadounidense de meterse de lleno en el deporte de los puños.

Dana White, el apuntado por Mauricio Sulaimán en el escándalo entre el boxeo y la UFC

La polémica que se desató en Canelo Álvarez vs. Crawford entre Sulaimán y Dana White

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo recordó lo que pasó en el evento donde se enfrentaron Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford donde, según él, vivió un mal momento. "Nos trataron de la peor manera. Entré al estadio con un boleto y no me dieron gafete", agregó haciendo referencia a que no recibió ni siquiera una identificación personal siendo un reconocido directivo.

Cabe destacar que, uno de los objetivos del líder de la empresa de Artes Marciales Mixtas que tiene el apoyo de Turki Alalshikh -magnate saudí a cargo de los eventos deportivos más importantes en su país que también participó de la organización del combate- es tener el control absoluto con un sólo organismo con un ranking que regule la disciplina y un sólo cinturón por categoría a diferencia de los cuatro actuales.

Acerca de ello, el mandamás del CMB sostuvo que "la era de los 4 cinturones como se la conoce funciona, hay muchos campeones y peleadores que ganan dinero y pueden hacer sus vidas. Siento que al haber una entidad multi billonaria que quiere hacer el movimiento puede poner en rojo muchas cosas".

El Consejo Mundial de Boxeo organizó un torneo internacional del que un argentino puede salir campeón

Kevin Ramírez, púgil oriundo de Wilde que es barrendero se mantiene invicto y tendrá el próximo sábado 20 de diciembre un duelo que puede ser consagratorio para su historia. El deportista de nuestro país de 25 años es el único representante que lleva la bandera argentina en el certamen organizado por el CMB que se llevó a cabo durante todo el año en Arabia Saudita.

Después de cuatro triunfos de manera consecutiva, el joven que es parte de Camioneros enfrentará al nacido en Bosnia & Herzegovina, Ahmed Krnjic en un cruce que será una de las grandes atracciones del fin de semana boxístico. Por supuesto, tiene chances de quedarse con la victoria y más aún con lo hecho hasta el momento en cada combate.