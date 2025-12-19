MasterChef Celebrity tuvo hoy, jueves 18 de diciembre, a su noveno eliminado.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo este jueves 18 de diciembre su novena gala de eliminación, por lo que hoy se terminó la aventura para uno de los famosos participantes. Ocho de ellos prendieron nuevamente las hornallas más famosas del país para procurar que no sea la última vez que lo hacen, aunque eso fue lo que ocurrió para uno de ellos.

Cabe recordar que en este tipo de programas (que originalmente se emitían los domingos), uno de los concursantes deja las cocinas: aquel que el jurado (integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular) considere que fue el peor plato de la noche. Tras las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura, Walas, Álex Pelao y Eugenia Tobal (así como las de Pablo Lescano y Valentina Cervantes por abandono), hoy se definió el nuevo integrante de la lista de eliminados.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinaron hoy 18 de diciembre

Luego de no haberse destacado con el delantal blanco, así como tampoco con el gris, tuvieron que volver a cocinar Andy Chango; Ian Lucas; Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Maxi López y Julia Calvo. A ellos se les sumaron "Cachete" Sierra y Emilia Attias, cuyo equipo perdió en la noche de beneficios y se ofrecieron para llevar la vestimenta negra en pos de que Evangelina Anderson y La Joaqui suban al balcón.

El desafío de hoy siguió la tónica de la "semana olímpica" y la cerró con el deporte nacional: el pato. Como fue costumbre toda la semana, el mini-desafío previo guardaba relación con esa disciplina: entre todos tuvieron que elegir a tres cocineros para que enfrentan a los chefs en una suerte de "penales", usando palos en lugar de caballos e intentando meter la particular pelota (que posee asas) en el aro. Evangelina metió el suyo y Germán hizo lo propio en el último lanzamiento del jurado. "Cachete" definió y al marcar el suyo, él y sus compañeros se ganaron cinco minutos extra.

Respecto al desafío principal, tuvieron que cocinar pato, con variante libre. Esto supuso un reto para todos, al no ser una carne típica. Sin embargo, todos se las arreglaron para hacer presentaciones aceptables, aunque una de ellas fue la peor de las preparaciones.

¿Quién fue el eliminado de hoy?

El mano a mano final por la permanencia fue entre Emilia Attias y Julia Calvo. Finalmente, el jurado decidió que sea la modelo quien siga en competición, dejando a la actriz sin delantal y despidiéndose de manera sumamente emotiva de sus compañeros.

Por consiguiente, siguen en carrera todos los cocineros ya mencionados, junto a todos aquellos que miraron desde el balcón: el "Turco" Hunsaín; Sofi "La Reini" Gonet; Sofi Martínez; Evangelina Anderson; el "Chino" Leunis; Marixa Balli, "Momi" Giardina y La Joaqui.