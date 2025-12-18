El futuro del automóvil europeo sigue siendo eléctrico pese al giro de Bruselas

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer sostiene un cable para cargar un vehículo utilitario eléctrico Renault Kangoo ZE en un concesionario de automóviles Renault en Cagnes-Sur-Mer, Francia

La propuesta de Bruselas de abandonar la fecha límite de 2035 para un cambio total a la conducción totalmente eléctrica permite a los fabricantes de automóviles europeos más tiempo para vender híbridos, pero a largo plazo, los vehículos eléctricos siguen siendo el futuro, según analistas y expertos.

El martes, la Comisión Europea hizo públicos sus planes para abandonar la prohibición efectiva de los coches de combustión en 2035, tras la presión ejercida por el sector automovilístico de la región, lo que les ayudaría a competir mejor contra sus competidores chinos, que avanzan a gran velocidad.

Los híbridos enchufables, los vehículos eléctricos de autonomía extendida, que utilizan un pequeño motor de combustión para recargar la batería, e incluso los motores convencionales seguirán siendo legales después de 2035.

Bruselas también propuso una nueva categoría de pequeños vehículos eléctricos con créditos adicionales para los modelos fabricados en Europa, concesiones que, según los analistas del sector, satisfacen en gran medida las demandas de los fabricantes de automóviles.

¿ES HORA DE ALCANZAR A LOS CHINOS?

"La Comisión ha permitido a la industria automovilística europea tomar decisiones y tener la oportunidad de competir", afirma Phil Dunne, director gerente de la consultora Grant Thornton Stax.

"Esperemos que permita a la industria europea alcanzar a la china" con vehículos eléctricos competitivos en costes, añadió.

Las marcas de gama alta, como Mercedes y BMW , tendrán más tiempo para vender híbridos enchufables antes de vender solo VE completos.

Con una amplia gama de modelos más pequeños, como el Fiat 500 y el Clio, Stellantis y Renault , deberían beneficiarse de la nueva categoría subvencionada de pequeños VE para los habitantes de las ciudades del continente.

La postura de la UE es muy diferente a la de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha retirado su apoyo a los VE.

Con información de Reuters