ARCA realizó importantes modificaciones para el uso de controladores fiscales

Los cambios de ARCA para los controladores fiscales.

En los últimos días, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó una serie de modificaciones para los contribuyentes que usen controladores fiscales. Entre otros puntos, se podrá presentar la documentación requerida con mayor periodicidad.

Esto lo dispuso la ex AFIP a través de la Resolución General 5801/2025, publicada el último martes en el Boletín Oficial y que comenzará a tener vigencia a partir del 1 de enero.

"ARCA se encuentra abocada a la implementación de modalidades simplificadas para la confección y presentación de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias personas humanas y al valor agregado, con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de dichos deberes fiscales, a partir de la optimización de la información obrante en sus bases de datos", expresaron desde la entidad.

Los detalles de los cambios de ARCA para los controladores fiscales

En ese sentido, detallaron que a partir del primer mes del 2026, los monotributistas, responsables inscriptos en IVA y exentos deberán presentar ante ARCA de forma mensual y ya no semanal tanto el Formulario 8011 “Reporte Resumen de totales”, como el 8010 “Reporte Cinta Testigo Digital”.

También la ex AFIP eliminó la obligación de presentar el formulario 8012 para evitar la repetición innecesaria en la carga y almacenamiento de datos. "La medida va en línea con la implementación del IVA simple y del régimen simplificado del impuesto a las ganancias para personas humanas", destacaron desde ARCA.

Además, el ente creado por la gestión de Javier Milei, aclararon que el Formulario 8010 puede presentarse en forma semanal en aquellos casos de responsables inscriptos que por su volumen de facturación les convenga continuar con esa periodicidad de presentación.

Un ejemplo de esto es el de las grandes empresas que todavía podrán generar el formulario con una periodicidad inferior a la mensual y luego presentar la totalidad de la información finalizada al período mensual a informar.