Sandra Borghi se va de El Trece: este es el canal al que se iría

Sandra Borghi se va de El Trece y ya tendría nuevo canal.

Sandra Borghi no seguirá al mando de Mediodía Noticias en El Trece. Esto último fue confirmado por Ángel De Brito en LAM, que dio un mayor nivel de detalle respecto a los motivos que llevaron a una separación de la conductora con el canal que supo ser su casa en los últimos tiempos.

"Viene con varias internas con sus superiores, empezó todo con el tema Fabiola, después con que no la dejaban hacer streamings a ella y a otras conductoras", explicó De Brito, quien alegó que también "vienen de varias discusiones con Ricardo Ravanelli, que es el gerente de noticias del canal, de gran trayectoria. Parece que está todo pésimo y a fin de año dejarían que siga su curso y tome otro rumbo". "No la quieren ni ver. El tema es con el canal y puntualmente con el noticiero. De hecho hubo despelote cuando la pusieron con Fabián Doman porque el noticiero nunca presta nada", concluyó.

¿A qué canal se iría Sandra Borghi?

Pablo Montagna arrojó un poco más de luz en el asunto en el streaming Ya fue todo. En primera medida, explicó que ambas partes aún están en búsqueda de "la fecha final". Sin embargo, el aporte más valioso fue el canal en el que podría recalar ella: "Iría en el lugar de Horacio Cabak en LN+, que Cabak vuelve a América". Tras ello, mencionó que "él va a A24 y no conocemos a nadie que se vaya de A24".