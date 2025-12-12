Boxeo: es barrendero, hermano de un campeón mundial, representa a un club argentino y peleará por 200.000 dólares

Boxeo: es barrendero, representa a un club argentino y peleará por 200.000 dólares

Un boxeador argentino está ante la gran chance de su carrera y peleará no sólo por consagrarse campeón de la primera edición de un prestigioso torneo internacional, sino también por 200.000 dólares. Se trata de Kevin Ramírez, púgil oriundo de Wilde que es barrendero y representa a un famoso club de fútbol. Con 25 años, el hermano del excampeón del mundo Víctor "Tyson del Abasto" Ramírez se mantiene invicto y tendrá el próximo sábado 20 de diciembre un duelo que puede ser consagratorio para su historia.

El deportista de nuestro país es el único representante que lleva la bandera argentina en el Grand Prix organizado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que se llevó a cabo durante todo el año en Arabia Saudita. Después de cuatro triunfos de manera consecutiva, el joven que es parte de Camioneros enfrentará al nacido en Bosnia & Herzegovina, Ahmed Krnjic en un cruce que será una de las grandes atracciones del fin de semana boxístico. Por supuesto, tiene chances de quedarse con la victoria y más aún con lo hecho hasta el momento en cada combate.

Kevin Ramírez va por la gloria en el Grand Prix de Boxeo en Arabia Saudita

El debut en el certamen internacional tuvo lugar el 20 de abril en el Global Theater Boulevard Riyadh City de la mencionada ciudad saudí y le ganó por KO en el primer asalto al neerlandés Brian Zwart en 32avos de final. En la instancia de 16avos venció por puntos en decisión unánime al congoleño Reagan Apanu en el Cool Arena de Riyadh en junio para meterse en octavos, donde la dificultad subió considerablemente. De igual manera, el argentino volvió a imponerse y siguió su camino.

El polaco Pior Lacz fue su contrincante en dicha fase llevada a cabo en agosto y el más difícil que le tocó enfrentar hasta el momento. Igualmente, lo eliminó después de empatar en las tarjetas y dar lugar al fallo del panel de supervisores del CMB que le otorgó el triunfo. Ya en semifinales despachó en decisión dividida a Dante Stone en octubre en un reñido combate que terminó con la victoria que lo clasificó a la gran final que se disputará el sábado 20 de diciembre.

Kevin Ramírez pelea este sábado 20 de diciembre en Arabia Saudita por el Grand Prix de Boxeo

Cuándo vuelve a pelear Kevin Ramírez después de su triunfo en Arabia Saudita

La final del Grand Prix de Boxeo en la que peleará el argentino representante de Camioneros tendrá lugar en Arabia Saudita el próximo sábado 20 de diciembre. El rival a enfrentar por el campeón latino y sudamericano crucero del CMB será el bosnio Ahmed Krnjic y quien consiga el triunfo se quedará con los 200.000 dólares que otorga el torneo. La transmisión de los duelos decisivos estará a cargo de la plataforma paga DAZN con horario a definir.

Detalles previos a saber de la final entre Ramírez y Krnjic por el Grand Prix de Boxeo en Arabia Saudita