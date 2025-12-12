Bullrich abrió la puerta a la posible eliminación del PAMI: "Me gustaría"

La senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich calificó como "un error" que exista el PAMI y lo describió como "una compañía de seguros donde todos los autos chocan". Además de considerarlo un "gasto brutal acumulado", la exfuncionaria reveló que le "gustaría" que "se piense" en eliminarlo.

"Conceptualmente es un error el PAMI. Tenés una compañía de seguros donde todos los autos chocan. Chocan en un período de tiempo muy corto", dijo Bullrich durante el streaming Economía de Quincho. La exministra de Seguridad planteó que "no tiene una atención demasiada buena" y que "es tan grande que nunca nadie lo puede terminar de arreglar".

"Es mucho más barato si vos le das el aporte que hoy pagan al sindicato, que además se saca de encima a los afiliados a los 60 o 65 años, de acuerdo a la edad en que se jubilen, y no lo tienen nunca más. Es mucho mas barato darles ese aporte en vez de tener un PAMI", se quejó Bullrich sobre la entidad que tiene más de 5 millones de jubilados y pensionados afiliados, a los que otorga distintos beneficios como acceso a medicamentos con descuentos.

Al ser consultada sobre si el partido de Javier Milei pretende eliminar esta obra social, la senadora aseguró que "no está en estudio". Sin embargo, sí reveló sus intenciones: "Es algo que a mí me gustaría que se piense".

Medicamentos en PAMI: descuentos de hasta 80% y cobertura total para crónicos

El organismo cuenta con distintos niveles de cobertura que van desde importantes descuentos hasta la provisión totalmente gratuita de fármacos para patologías graves. Se trata de un sistema que no solo busca aliviar la economía de los adultos mayores, sino también garantizar la adherencia a los tratamientos crónicos esenciales para su calidad de vida. La obra social establece un esquema escalonado que se adapta a diferentes tipos de tratamientos y situaciones económicas de los afiliados.

1. Descuentos sobre el precio PAMI (40% al 80%)

PAMI negocia precios especiales con laboratorios y farmacias, estableciendo un "Precio de venta PAMI" que suele ser inferior al de mercado. Sobre ese precio ya reducido, aplica los siguientes descuentos:

Del 50% al 80%: Para medicamentos destinados a enfermedades crónicas y agudas de mayor complejidad (como hipertensión, problemas cardíacos, EPOC).

40%: Para medicamentos de uso eventual, como antibióticos para una infección puntual, cremas dermatológicas o tratamientos locales de corta duración.

2. Cobertura total al 100% (medicamentos gratuitos)

Este es el beneficio más abarcador. PAMI cubre el 100% del costo de los medicamentos para un listado de patologías consideradas graves, crónicas y de alto impacto económico. Entre ellas se encuentran:

Diabetes (insulina y antidiabéticos orales).

Enfermedades oncológicas y oncohematológicas .

VIH, Hepatitis B y C .

Hemofilia .

Artritis reumatoidea .

Tratamientos post-trasplante .

Insuficiencia renal crónica .

Fármacos oftalmológicos intravítreos (para degeneración macular, etc.).

3. Subsidio social para medicamentos ambulatorios

Está dirigido a afiliados que se encuentren en una situación socioeconómica vulnerable y necesiten medicamentos que no están en el listado de cobertura total. Es un beneficio que puede cubrir hasta el 100% del costo, pero requiere cumplir requisitos estrictos.