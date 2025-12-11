El patrón sistemático de Israel para eliminar la educación palestina.

Escuela destruida en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza (Reuters).

En el sur de Gaza, la Universidad Israa solía ser un símbolo de esperanza y aprendizaje, con su fachada de colores blanco, azul y arena rodeada de jardines. Hoy, sólo quedan escombros tras un ataque israelí que destruyó por completo la institución, dejando una imagen de destrucción absoluta y nubes de polvo.

El historiador palestino Abdel Razzaq Takriti contó que lloró al ver la universidad derrumbada. "Fue premeditado... Sabían exactamente lo que estaban haciendo", afirmó el profesor de la Universidad de Houston, en diálogo con la Agencia Anadolu. Además, remarcó que esta acción forma parte de un patrón sistemático para eliminar la educación palestina.

Takriti es parte de Académicos Contra la Guerra en Palestina (SAWP), un grupo internacional que denuncia el "escolasticidio": la destrucción intencional del sistema educativo palestino. Según SAWP, desde el 7 de octubre de 2023, Israel bombardeó las 11 universidades de Gaza, dejando a más de 90.000 estudiantes sin acceso a la educación superior.

Además, alrededor de 370 escuelas resultaron dañadas o destruidas, afectando a más de 620.000 estudiantes. En estos ataques murieron 231 educadores y académicos, mientras que otros 707 resultaron heridos. También fueron asesinados al menos 4.237 estudiantes, con otros 7.800 heridos. La destrucción incluyó ocho bibliotecas especializadas y cuatro universitarias.

¿Qué es el escolasticidio?

El término "escolasticidio", acuñado por la profesora palestina Karma Nabulsi de la Universidad de Oxford, combina "schola" (escuela) y "cidio" (matar). Describe la aniquilación total o parcial de la vida educativa de un grupo nacional o étnico, incluyendo asesinatos, bombardeos, intimidación y uso militar de instituciones educativas.

Para Takriti, el escolasticidio está vinculado al genocidio que la Corte Internacional de Justicia señala que Israel podría estar cometiendo. "Están demoliendo universidades y escuelas intencionalmente. Bombardearon y destruyeron todas y cada una de las universidades. Están utilizando las escuelas como cuarteles y estaciones militares", señaló.

El historiador explicó que el objetivo va más allá de matar físicamente a las personas: "Están matando el conocimiento que tienen", destruyendo años de formación y el esfuerzo de cientos de académicos que dedicaron décadas a su educación.

Takriti también criticó el silencio de muchos académicos israelíes, incluyendo reservistas del ejército, quienes no condenan estos ataques contra sus colegas palestinos. "¿Podemos conceptualizar que son colegas matando a colegas, compañeros de estudios que matan a otros estudiantes sólo porque resultan ser palestinos? Es cruel", resaltó.

Israel demolerá la escuela que aparece en 'No Other Land', la película ganadora del Oscar

Las autoridades israelíes emitieron órdenes de demolición para una escuela cerca de Hebrón (Cisjordania ocupada), en la zona que saltó a la fama después de aparecer la película ganadora del Oscar, según informó la agencia de noticias Wafa.

La escuela Khallat Umayra, al este de la ciudad de Yatta, tiene 54 estudiantes matriculados desde jardín de infantes hasta cuarto grado. Yatta se encuentra cerca de un grupo de aldeas llamado Masafer Yatta, que ha sido blanco del ejército israelí desde la década de 1970 y apareció en la película" No Other Land".