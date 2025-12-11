Indirox: música independiente y moda emergente se fusionan en un nuevo festival en Buenos Aires.

La escena alternativa porteña suma una propuesta inédita: INDIROX, el primer festival que une música independiente y moda emergente en una misma experiencia inmersiva. El evento tendrá lugar el 18 y 19 de diciembre en The Roxy Live, desde las 20, y las entradas ya están disponibles a $5.000.

Pensado como un espacio donde la creatividad no reconoce fronteras, INDIROX apuesta por el cruce entre sonidos nuevos y expresiones estéticas en expansión. La idea nace con un propósito claro: celebrar la identidad, la experimentación y el talento de artistas y diseñadores que están redefiniendo las formas de expresión cultural.

El line up completo del Festival Indirox.

Un line-up diverso y vibrante

El festival se desarrollará en dos jornadas con la participación de bandas y solistas destacados dentro de la escena independiente:

Día 1 – 18 de diciembre

Seda Carmín

León Vodo

Giros

Dany Jiménez

Día 2 – 19 de diciembre

Lisandro Skar

Denisse Romano

Desha

Moda performática, biomateriales y diseño en vivo

Lisandro Skar será uno de los artistas del Indirox.

Además de la música, el festival propone una fuerte impronta visual. Habrá desfiles performáticos a cargo de Fiorella Flores Jara, Gisela Cueva Niquin y Valentina García Oberman, que integrarán puesta en escena, movimiento y estética experimental. Se exhibirán prendas creadas con biomateriales por Camila Escurra, una diseñadora que explora nuevas formas de producción sustentable, y los artistas serán vestidos con diseños exclusivos de Natalia Decillo, quien utiliza la ropa como lienzo para intervenciones artísticas únicas. También habrá stands de emprendimientos emergentes, que ofrecerán productos originales y propuestas que dialogan con las nuevas tendencias urbanas.