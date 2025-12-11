Renunció una figura de El Trece y hay escándalo en el canal: "No estaba motivada"

Se conoció una nueva renuncia en El Trece.

La grilla de El Trece vuelve a moverse y esta vez la noticia llega desde el panel de Puro Show. En las últimas horas se confirmó que Caro Molinari decidió dar un paso al costado y renunciar al ciclo conducido por Pampito y Matías Vázquez, una salida que tomó por sorpresa a varios dentro del canal y que se suma a otras modificaciones recientes en el envío de espectáculos.

Según trascendió, la decisión de Molinari respondió más a un proceso personal que a un estallido puntual. Desde su entorno resumieron el motivo con dos frases claras: “Se cumplió un ciclo” y “No se sentía motivada”. Con esas definiciones, dejaron entrever que la modelo y comunicadora prefirió cerrar esta etapa antes de seguir en un rol que ya no la entusiasmaba como al comienzo.

El movimiento también se lee en un marco más amplio de cambios internos: hace poco, Fernanda Iglesias dejó el programa para pasar a Tarde o Temprano, el ciclo que encabezaba María Belén Ludueña en la misma señal. Dicho programa también llegará a su fin a tan solo un mes de su estreno en la pantalla.

La salida de Fernanda Iglesias de "Puro Show"

A través de sus historias de Instagram, Fernanda Iglesias fue categórica: “Todo lo que se dijo en muchos medios de comunicación, es mentira. No me voy de Puro Show porque no me soportan más, al contrario, me quieren mucho”. En el mismo descargo, explicó que su salida se debía a un ofrecimiento concreto: “Me voy porque me quieren en un programa nuevo, que están armando con periodistas de distintos ámbitos, y yo voy a hacer espectáculos. Me quedo en el canal, sigo trabajando”. Vale destacar que el programa que lidera Ludueña está cerca de llegar a su final en los próximos días.