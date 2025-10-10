Fernanda Iglesias se va de Puro Show.

El Trece está atravesando importantes movimientos. Los más destacados surgen a raíz de sus nuevos dos programas: uno que conducirá Moria Casán y otro que estará a cargo de María Belén Ludueña. Para nutrir ambos contenidos han comenzado a rotar piezas dentro de su programación, siendo uno de los enroques más contundentes el de Fernanda Iglesias, que dejará Puro Show para unirse al ciclo de Ludueña.

La periodista, según lo que revelaron en el streaming Ya Fue Todo, será la única especializada en espectáculos en el magazine y esto lo ha tomado "como un ascenso" en su trayectoria. Además, mediante el cronista Oliver Quiroz (ganador de su terna en los últimos Martín Fierro), dialogaron con los (ahora ex) compañeros de panel de la ex-angelita (LAM).

¿Qué dijeron los compañeros de Puro Show de Fernanda Iglesia?

Fernanda Iglesias pasará al magazine de Ludueña.

Angie Balbiani, una de las panelistas, mencionó: "Me enteré ayer. Para ella es un upgrade, se está yendo pedida por María Belén Ludueña". Por otra parte, Pochi de Gossipeame sumó: "Es una gran oportunidad y propuesta para Fer. Pensaron en ella porque es muy buena periodista". Además, aprovechó para defenderla de las acusaciones que ha recibido sobre su compañerismo: "Es una persona muy exigente en su laburo, pero nunca sentí que quisiera tener un lugar más destacado que el resto de nosotras".

Pampito, uno de los conductores de Puro Show, comentó que sabían "que pasaría al programa de Belén Ludueña, pero todavía no nos comunicaron nada". Sin embargo, dejó en claro que "de acá no se va mal, sigue contratada por la misma empresa". "Me encanta Fernanda Iglesias y es muy efectiva para el trabajo", sostuvo.

Finalmente, Matías Vázquez (quien acompaña a Pampito en el tándem de conducción) la ponderó con un cumplido: "Voy a extrañar lo gran profesional que es. Muchas de las bombas que tuvimos este año fueron gracias a ella".