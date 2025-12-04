Escándalo: una famosa periodista de El Trece fue acusada de "roba maridos"

Un verdadero escándalo sacude por estas horas a la televisión argentina y, en particular, a la pantalla de El Trece. Una reconocida periodista del canal quedó en el centro de una fuerte polémica luego de ser señalada como “roba maridos”, una acusación que desató una respuesta tan contundente como inesperada en vivo.

Hasta este mediodía, Nancy Duré era conocida por su vasta trayectoria en el mundo del espectáculo: autora de primicias resonantes, hábil entrevistadora, figura respetada en televisión, radio y gráfica, y dueña del estilo fresco y carismático que la convirtió en una de las “morochas argentinas” más admiradas. Sin embargo, desde el mismo momento en el que estalló la acusación, su nombre quedó envuelto en una controversia inesperada.

¿Quién acusó a Nancy Duré de ser roba maridos?

Todo ocurrió en Puro Show, el programa de chimentos que conducen Pampito y Mati Vázquez, donde Duré se sumó recientemente tras la salida de Fernanda Iglesias. Allí, mientras comentaban una interna dentro de APTRA, organización que ambas integran, estalló la bomba. La periodista Evelyn Von Brocke, con quien Duré mantiene una fuerte disputa, la habría acusado en un intercambio de mails de “fijarse en hombres ajenos”, “salir con hombres casados” y de ser, directamente, “roba maridos”.

La pelea entre ambas nació por un fuerte cruce relacionado a los beneficios que APTRA otorga a sus socios, entre ellos el pago de la obra social. Von Brocke criticó que algunos integrantes, a los que consideró económicamente solventes, reciban ese beneficio. Como ejemplo, apuntó a Marcelo Polino y hasta insinuó cifras millonarias, lo que desató la furia del periodista y abrió una grieta interna que todavía no se cierra.

Fue en ese contexto tenso que surgieron las acusaciones contra Duré, quien decidió responder frente a cámara, visiblemente afectada, pidiendo la salida inmediata de Von Brocke de APTRA y defendiendo con firmeza su nombre.

¿Qué respondió Nancy Duré ante la acusación de Evelyn Von Brocke?

Y fue entonces cuando dejó una frase que ya quedó instalada en el mundo del espectáculo: “Yo no soy nada de eso que ella está diciendo. ¿Me gustan los hombres? Sí. ¿Disfruto de estar con ellos? También. ¿Pero casados? ¿Por qué dice eso? Que lo sepa ella o quien sea: puta sí, Tatiana no”.

Nancy Duré le contestó a Evelyn Von Brocke.

La frase, contundente, irónica y cargada de indignación, se viralizó en minutos y promete convertirse en una de las expresiones más repetidas en los pasillos del espectáculo.