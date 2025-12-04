En el que habría sido el cumpleaños 97 de Hebe de Bonafini, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la ronda que las Madres de Plaza de Mayo hacen todos los jueves en la histórica plaza y recordó con emoción a la fundadora de la organización que buscó a sus hijos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

"Ustedes saben lo que representaba para mí, pero como uno más de millones de argentinos de mi generación, de las anteriores y las siguientes, lo que representaba a quien estamos homenajeando hoy en esta marcha", dijo Kicillof con el micrófono en la mano, antes de recordar "a la que siempre puso el cuerpo"y a "la que nos enseñó tanto", a "la que siempre tenía la palabra justa"y a "la que no temió nunca a los poderes establecidos". "A la que enfrentó desde la dictadura militar en aquel momento a todos los que en la historia argentina posterior seguían representando los mismos intereses", siguió.

Luego, el gobernador bonaerense señaló: "Y con Hebe a las Madres y a quienes dieron la lucha y que hoy vuelven a ser víctimas del intento de ninguneo, de tergiversación, de persecución que sufrieron entonces".

"Hoy estamos acá para decir con fuerza que son 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y que no va a venir ningún mentiroso, ningún ignorante ni ningún lacayo del poder económico extranjero a discutir lo que en la Argentina es una bandera para siempre: Memoria, Verdad y Justicia", siguió, en referencia al ataque del gobierno de Javier Milei a las políticas de memoria, y agregó: "Quiero decir que todos los días y cada día cuando uno está enfrente de una dificultad, de un desafío, recuerda y se pregunta qué diría hebe, cuál sería la palabra de hebe, que de la msima manera que cada día y todos los días la extrañamos yo pienso y estoy convencido de que la mejor forma de paliar, la mejor forma de contraponerse al dolor que nos deja la pérdida de hebe, la mejor forma no es solo recordarla, sino que hacer exactamente lo que Hebe quería que hiciéramos: luchar, luchar y luchar".

El homenaje a las Madres

Antes de hablar, Kicillof participó de la ronda que las Madres hacen en la Plaza de Mayo todos los jueves. "Son un verdadero símbolo, pero mucho más que eso, son quienes impulsan en cada uno de nosotros desde adentro las acciones más heroícas".

