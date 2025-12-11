Marcela Feudale liquidó a Fantino y lo humilló en vivo: "Pelotud..."

Marcela Feudale criticó al panel de Alejandro Fantino.

Marcela Feudale no dejó pasar la polémica que se instaló en Multiverso Fantino (Neura Media) luego de que uno de los panelistas defendiera la posibilidad de entregar las Islas Malvinas a Inglaterra si la oferta económica fuera lo suficientemente atractiva. Indignada por el planteo, la histórica locutora utilizó su espacio en Radio 10 para repudiar el enfoque y calificar ese razonamiento como “una pelotudez”.

El disparador fue un segmento del programa de Alejandro Fantino que comenzó como una discusión teórica sobre soberanía y venta de tierras. El conductor planteó un escenario hipotético sobre vender “un millón de hectáreas” a un extranjero. La mayoría de la mesa rechazó el planteo sin rodeos, pero la charla tomó un rumbo inesperado cuando el panelista libertario Ozzy Lescano llevó la discusión al extremo: “Si es negocio, lo pienso”, respondió, cuando lo consultaron si aceptaría vender las Malvinas a Inglaterra.

Lescano justificó su postura argumentando que la compra de territorios ha ocurrido en distintos momentos de la historia y citó como ejemplo la adquisición de Alaska por parte de Estados Unidos. La comparación encendió las alarmas del resto del panel, que intentó frenarlo en vivo. “Pensá, Ozzy, pensá”, le pidió Fantino ante la incomodidad general.

El descargo de Marcela Feudale tras las declaraciones en el programa de Fantino

Fue esa declaraciones la que motivó la reacción de Feudale. “Hablando sobre cuestiones de soberanía nacional… La verdad es que me sorprendió de una manera casi dolorosa”, expresó en su editorial. “Era si les daba guita entregaban parte del territorio nacional. No creí vivir para escuchar semejante pelotudez”, lanzó, apuntando directamente al planteo que se había viralizado.

La locutora también remarcó que la sola idea de negociar territorio argentino es inadmisible y contradice la historia del país. “Ni siquiera cabe la posibilidad de cuestionar la entrega de una parte del territorio a cambio de dinero. Es un absurdo. Argentina puso la soberanía en juego varias veces y le han recortado territorio. Es verdad que las leyes de tierra tienen un trasfondo incluso de soberanía”, reflexionó con firmeza.