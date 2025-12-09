Fantino quiso defender a Milei y Jorge Rial lo domó en vivo.

El viaje relámpago de Javier Milei a Noruega, donde asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana Corina Machado, encendió la mecha en el programa Cónclave, por Carnaval Stream. Lo que comenzó como un análisis sobre la utilidad de la agenda presidencial, terminó en un tenso cruce ideológico entre Jorge Rial y Alejandro Fantino.

La discusión se disparó tras la pregunta de Fabián Doman sobre los motivos del viaje y el planteo de Viviana Canosa, quien cuestionó el impacto real de la gira: "¿Nos cambia la vida en algo que el Presidente vaya a Noruega?".

Allí, Fantino tomó la posta para defender el valor "simbólico" de la presencia de Milei junto a Machado, enmarcando el viaje en una disputa global. "Me parece que el mundo está dividido, no sé si en dos o en tres, pero me parece que por lo menos en dos partes está dividido", analizó el conductor.

El cruce entre Rial y Fantino

Sin embargo, Jorge Rial salió al cruce con una postura tajante respecto a la intervención extranjera en Venezuela, aludiendo al rol de Estados Unidos detrás de la figura de Machado. "Me parece mal apoyar la invasión de un país. Yo nunca apoyaría una invasión de este país. Y menos de Estados Unidos", sentenció Rial, dejando en claro su rechazo a cualquier injerencia norteamericana en la región.

Rápido de reflejos, Fantino buscó exponer una supuesta contradicción en el argumento de su colega y le retrucó con el conflicto bélico en Europa del Este: "¿También te parece mal la entrada de Rusia a Ucrania?". Lejos de achicarse, Rial marcó una diferencia conceptual entre ambos conflictos para sostener su punto: "Eso es una guerra directa", cerró.