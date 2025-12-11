Milei y Bullrich buscan el apoyo de 15 senadores claves para aprobar la reforma laboral

En Casa Rosada se viven horas de tensión. La aprobación de la reforma laboral inquieta a todo el Gabinete. El Gobierno se juega el futuro de las reformas en el primer escollo: el Senado. En Rosada, creen que se dará, una vez más, una votación ajustadísima. Pero confían en que será aprobada en diciembre con lo justo. Para ello ya se mueve Patricia Bullrich, que este jueves con Luis Juez llegó al senador violeta número 21. La jefa de bloque busca "entre 15 y 20" senadores más para terminar de sellar lo que será su primer desafío en este nuevo rol.

"Confiamos en Pato. Tenemos una buena delegada para manejar todo ahí. Estamos mejor que antes, que teníamos seis senadores. Tenemos que buscar entre 15 y 20 senadores más. Va a ser difícil pero no imposible", afirmó a El Destape un funcionario que fue testigo día a día del Consejo de Mayo. Hay varios nombres para que Bullrich pesque de la pecera opositora amigable y hasta la no amigable. En paralelo, el PJ y la CGT también mueven sus piezas. Pero el Gobierno tiene de su lado nombres tentadores.

Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo de Unidad Federal, Eduardo Vischi de la UCR, Carolina Losada también radical, los siempre colaboradores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los misioneros roviristas Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la chubutense Edith Terenzi, el catamarqueño Guillermo Andrada y los tres PRO Andrea Cristina, Enrique Goerling y María Victoria Huala.

Estos son 13 senadores que podrían acompañar a Javier Milei. Algunos de ellos ya lo hicieron en votaciones previas en estos dos años. Muchos mantuvieron y mantienen diálogo con diferentes sectores del Gobierno. "Sabemos que del otro hay 28 (de Fuerza Patria). Y eso es una traba. Pero ya no son los 34 que tuvimos en 2024 y este año que nos complicaban todo", analizó una fuente en Casa Rosada ante El Destape.

En el Gobierno algunos presentan dudas sobre la actuación de los senadores de Santa Cruz, que siempre han votado 1 y 1. Uno a favor de Milei y otro en contra. Podría darse el mismo caso. Una fuente de LLA asegura con convicción a El Destape: "Con los 21 que tenemos, sumados a 12 de esa pecera ya son 33. Los votos que faltan van a salir, no tengo dudas, de la UCR".

Los senadores Flavio Fama y Rodolfo Suárez, algunos de los radicales que podrían darle la ayuda necesaria al Gobierno. En La Libertad Avanza entienden que será clave la elección de autoridades del partido centenario para captar votos de la UCR.

Por su parte, desde el Senado un violeta se tiene confianza pero también con cautela: "Creemos que va a salir. Pero será justito, justito y si vienen todos los que tienen que votar", se justifica ante este portal. Con 36 senadores, el Gobierno ya se asegura la aprobación en un Senado con los 72 senadores sentados (desempataría Victoria Villarruel). De haber ausencias en la oposición, con los 36 le sobraría a Milei.

Seguramente el Gobierno tendrá que salir a seducir, por las dudas, a algún senador de FP e intentar dar vuelta votos en contra. Tarea para Bullrich. Y también para el ministro de Interior, Diego Santilli, que se reunió el miércoles por la tarde en Casa Rosada con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y el de San Juan, Marcelo Orrego. El ministro de Interior mañana hará lo propio con Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

En el Gobierno creen que claramente "la batalla más dura es el Senado. "Aunque sabemos que estamos mejor que antes. Si pasa ahí, listo, la reforma sale. Diputados no tenemos problemas", aseguraron. En Casa Rosada quieren darle media sanción antes del 30 de diciembre y no demorar. El crédito se acaba.