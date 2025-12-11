El INDEC informó una inflación de 2,5% pero las canastas básicas saltaron hasta más de 4%

La inflación oficial, según la medición del INDEC, se ubicó en noviembre en el 2,5% mensual, con ningún rubro superando el 3%. Sin embargo, los datos sobre canasta alimentaria y básica total se ubicaron cerca del 4%, lo que evidencia serios problemas metodológicos en las series estadísticas del organismo que conduce Marco Lavagna. Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó 566.364 pesos para comer (canasta básica alimentaria) y 1.257.329 pesos si se incluyen servicios esenciales (canasta básica total).

Durante noviembre, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 4,1% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 3,6%. La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 26,1% y 22,7% y resultaron en variaciones interanuales del 28,9% y de 25,5% respectivamente.

Las subas no se condicen con los datos desagregados de inflación. Dentro del nivel general, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas --que suele/debería tener un recorrido similar a la canasta alimentaria--aumentó un 2,8%, mientras que los servicios públicos (que se incluyen en la canasta total) aumentaron 3,4%.

La inflación de Lavagna

El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,5% en noviembre de 2025, y acumuló en el año una variación de 27,9%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,4%. La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

Las consultoras privadas venían marcado la aceleración de precios en alimentos, pero tampoco llegaron a dar cuenta del salto que implicó este segmento en el costo de las canasta básicas. En el caso de la consultora Eco Go, este rubro tuvo un aumento de 3%. La dinámica se vio impulsada por fuertes aumentos en carne y frutas, que registraron picos del 5,8% y 18,7% respectivamente. El panorama del segmento alimentario continúa tensando el bolsillo, mientras que el índice general avanzó 2,5% en un mes atravesado por ajustes en productos regulados.

El aumento de precios en los alimentos se mantuvo firme en noviembre, con una variación del 3% mensual, de acuerdo con el Relevamiento de Precios Minoristas de Eco Go. La cifra volvió a ubicarse por encima del nivel general, que registró una suba del 2,5%, lo cual refleja que los productos que componen la canasta básica continúa liderando las tensiones inflacionarias.

El dato confirma una tendencia que se arrastra desde mediados de año: los alimentos son el componente que más rápido se encarece, tanto por factores estacionales como por el traslado de aumentos mayoristas que se activaron con fuerza en las últimas semanas. Un relevamiento hecho por El Destape entre algunos privados a fin de mes. Concretamente, la suba de precios de noviembre fue del 2,3% para LCG, 2,3% para Analytica, 2,3% para FIEL, 2,4% para Sarandí y 2,5% para EcoGo.