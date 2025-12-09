La promoción vigente podrá usarse hasta el 14 de diciembre y aplica a todos los vuelos dentro de Argentina, en cabinas Turista y Premium Economy/Business, sobre la base de tarifa sin impuestos

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción imperdible para quienes aún no compraron sus pasajes para irse de vacaciones o ni siquiera las habían pensado aún. Con motivo de su 75 aniversario, los viajeros podrán acceder a un descuento del 25% en vuelos nacionales e internacionales.

La promoción vigente podrá usarse hasta el 14 de diciembre y aplica a todos los vuelos dentro de Argentina, en cabinas Turista y Premium Economy/Business, sobre la base de tarifa sin impuestos. Además, la misma se podrá abonar en 6 cuotas sin interés.

Aerolíneas Argentinas opera actualmente 37 destinos nacionales y 22 internacionales. Para la temporada alta, incorporará 18 nuevos aviones mediante leasing, lo que permitirá aumentar frecuencias y mejorar la conectividad.

Cómo funciona la promoción

Según informó la empresa, el descuento y la promoción aplica a los viajes a realizarse entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026, con topes según región. Sin embargo, algunas fechas estarán restringidas: del 27 de marzo al 3 de abril, del 24 de abril al 2 de mayo, del 21 al 25 de mayo y del 12 al 15 de junio. Los pasajes pueden comprarse en la wéb de Aerolíneas (aerolineas.com.ar), sucursales, aeropuertos y call center.

En el país se reforzarán los vuelos desde Buenos Aires hacia Córdoba, Mendoza, Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Salta, Tucumán y Mar del Plata, además de Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

Mientras que las rutas interprovinciales (que permiten viajar sin pasar por Buenos Aires) también tendrán mayor presencia, destacando Ushuaia–El Calafate (16 frecuencias semanales), Bariloche–El Calafate (6), Tucumán–Mar del Plata (4), Córdoba–Tucumán (4) y Salta–Iguazú (4), junto a conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario.

Viajar al exterior con Aerolíneas Argentinas: a dónde aplica el descuento del 25%

Además de viajar por la Argentina, los pasajeros podrán acceder a una promoción para conocer destinos en el exterior. Desde el 1 de marzo al 31 de mayo del próximo año se podrá acceder a un descuento del 25% para conocer el Caribe (Aruba, Cancún y Punta Cana), aplican las mismas restricciones que los vuelos nacionales.

A Miami se podrá viajar hasta el 20 de mayo del 2026, con restricciones los días 27 de marzo al 3 de abril y 24 de abril al 2 de mayo. En lo que respecta a Sudamérica y otros destinos regionales habrá vuelos desde Argentina hacia Santiago de Chile, Lima, Montevideo, Punta del Este, Santa Cruz de la Sierra, Asunción, Bogotá, San Pablo, Río de Janeiro, Cabo Frío, Porto Alegre, Salvador de Bahía, Florianópolis, Curitiba y Porto Seguro, con viajes posibles entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026, excluyendo las fechas restringidas mencionadas.

En todos los casos, según aclaró la aerolínea, el 25% de descuento se aplica de manera automática sobre la base de tarifa sin impuestos, no es acumulable con otras promociones y la acreditación de millas dependerá de la tarifa adquirida.