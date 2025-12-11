Alfredo Leuco se va de LN+: los motivos del portazo del periodista

Tras 5 años en LN+, Alfredo Leuco se va del canal.

Alfredo Leuco, una de las voces más conocidas del periodismo televisivo argentino, confirmó que dejará LN+ después de cinco años de trabajo en la señal de noticias. La noticia sorprendió a la audiencia y generó un fuerte movimiento en el ambiente mediático, ya que el periodista ha sido una figura central en la grilla del canal durante buena parte de la última década.

La salida no responde a una controversia pública ni a un conflicto con la dirección del canal, sino que forma parte de un proceso de reconfiguración profesional por parte de Leuco. Según Laura Ubfal, el periodista tiene dos propuestas concretas de televisión por cable que representan un nuevo desafío fuera de la estructura de LN+. Además, se destacó que continuará con otras actividades periodísticas y productivas en diferentes formatos.

Durante su paso por la señal, Leuco se consolidó como un referente dentro del periodismo político y de análisis, combinando su experiencia con una fuerte presencia en debates y coberturas de alta audiencia. Su ciclo y participación en la programación del canal lo convirtieron en una figura reconocida por el público, generando fidelidad y también comentarios intensos en redes sociales y en otros medios.

Además de este movimiento en televisión, se mencionó que el periodista seguirá vinculado a Radio Mitre, donde mantiene un espacio dominical, y que su trabajo podría tomar nuevas formas, incluso detrás de cámara o como productor de contenidos. La confirmación de estos detalles marca un camino profesional que, lejos de ser un final, se presenta como una transición hacia nuevos formatos y experiencias.

La etapa que cierra y el futuro que viene

El anuncio de su salida de LN+ llega después de una etapa de reflexión personal y profesional: el propio Leuco había adelantado previamente su deseo de bajar el nivel de exposición diaria para enfocarse en otras áreas dentro del periodismo y la producción mediática.

Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre fechas o nuevos proyectos en pantalla fuera de LN+, la decisión abre un panorama de expectativas tanto entre televidentes como dentro del mercado de medios, donde la experiencia y el nombre de Leuco seguirán teniendo un peso significativo.