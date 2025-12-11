Cómo sacar la visa para entrar a Estados Unidos y ver el Mundial 2026

El FIFA Pass ofrece turnos prioritarios para quienes ya tienen entradas del Mundial 2026

El interés por el Mundial 2026 impulsa una fuerte demanda de trámites vinculados a la visa para Estados Unidos. La reciente implementación del FIFA Pass generó nuevas facilidades, pero también dudas sobre cómo sacar la visa para Estados Unidos para quienes cuenten con entradas para los partidos.

FIFA Pass: el nuevo sistema que brinda prioridad para la visa

El anuncio del FIFA Pass marcó un cambio significativo en la organización previa al Mundial 2026. La iniciativa fue presentada en la Casa Blanca por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto al presidente estadounidense, Donald Trump. El sistema permitirá que ciudadanos extranjeros con entradas confirmadas puedan acceder a turnos consulares prioritarios, agilizando la gestión en un contexto de alta demanda.

El objetivo de la medida es acompañar el flujo estimado de entre cinco y diez millones de visitantes que viajarán a Estados Unidos durante el certamen que compartirán Estados Unidos, México y Canadá. Según Infantino, esta herramienta busca asegurar que los aficionados que ya adquirieron entradas tengan mayores facilidades en el proceso de ingreso al país.

Requisitos para solicitar la visa de turista B1/B2

Para asistir al Mundial será necesario contar con una visa de turismo válida. La categoría B1/B2 continúa siendo la opción requerida para el ingreso con fines turísticos o recreativos. Aunque el FIFA Pass otorga prioridad en el acceso a turnos, el trámite mantiene sus pasos tradicionales.

La solicitud comienza con la carga del formulario DS-160, documento indispensable para todo postulante. Una vez completado, el sistema genera una hoja de confirmación que deberá presentarse durante el proceso. Posteriormente, es necesario registrarse en el portal oficial de gestión de turnos consulares, donde se realiza el pago del arancel y se selecciona la fecha de las citas correspondientes.

Cómo sacar la Visa para Estados Unidos: paso a paso del trámite

El procedimiento para obtener la visa para Estados Unidos requiere cumplir con cuatro etapas básicas, independientemente de la prioridad otorgada por la entrada del Mundial.

La visa B1/B2 continúa siendo obligatoria para todos los visitantes que viajen a Estados Unidos por el torneo

Completar el formulario DS-160: La “Solicitud Electrónica de Visa de No Inmigrante” debe completarse en línea. Cada postulante debe generar una solicitud individual y conservar la página de confirmación. Registrarse y programar las citas: El sistema habilita la creación de un usuario, la asociación del formulario DS-160 y el pago del arancel para la visa B1/B2. Una vez acreditado el pago, pueden programarse las citas obligatorias. Asistir a las entrevistas: El proceso incluye una cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y otra en el consulado. Para ambas instancias es necesario presentar pasaporte vigente, pasaportes anteriores con visas estadounidenses —si existieran— y la confirmación del DS-160. Procesamiento final de la visa: Cuando la solicitud es aprobada, el pasaporte permanece en la sección consular hasta finalizar el trámite. El retiro se habilita tras recibir un correo electrónico con las instrucciones, generalmente dentro de los siete días hábiles posteriores.

Mundial 2026: impacto de la entrada en la obtención de la visa

La adquisición de una entrada para el Mundial se convirtió en un factor clave para acelerar la gestión de la visa, aunque no garantiza su aprobación. El FIFA Pass funciona como un mecanismo de organización que prioriza la demanda creciente de visitantes, permitiendo que los aficionados puedan completar el proceso en mejores condiciones y sin demoras excesivas.