Despidos en Jujuy: trabajadores de Ingenio Ledesma denunciaron "persecución sindical" de Sadir

La empresa de azúcar Ingenio Ledesma despidió a 165 trabajadores y justificó la medida, al decir que intentan alcanzar una “mayor competitividad”. Tras la decisión de las autoridades, los empleados cesanteados iniciaron un plan de lucha y apuntaron contra el gobierno de Carlos Sadir, tras denunciar “persecución sindical" y la "falta de respuestas” del Ministerio de Trabajo provincial.

La empresa, propiedad de la familia Blaquier, argumentó que los despidos en el marco de medidas buscan lograr “mayor competitividad”, en el marco de “un escenario complejo en el plano local e internacional” en el que “Ledesma está trabajando para dotar a la compañía de una mayor competitividad y de esa forma poder continuar invirtiendo en el crecimiento y sustentabilidad del negocio”. En este marco, justificó que “por ello, entre otras medidas, se procedió con un recorte de sus gastos corrientes que incluye la desvinculación de 165 trabajadores, los cuales recibirán el total de la indemnización que marca la ley”.

Las respuestas no se hicieron esperar: el pasado viernes, alrededor de 300 manifestantes entre delegados y activistas azucareros, familiares, sindicatos solidarios y organizaciones sociales se movilizaron desde la plaza central de Libertador hasta las puertas de la empresa. La columna desplegó una bandera con la leyenda "por una Navidad sin familias en la calle” y trató de visibilizar una situación que califican de “angustiante” en medio de un contexto económico y social totalmente crítico a nivel provincial.

El reclamo fue por la reincorporación de los despedidos y por aumento salarial. Los empleados también apuntaron contra el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) por el ajuste salarial y los despidos que vienen sumándose a lo largo de todo 2025. Además, lo acusan de connivencia con la firma para que despida sin siquiera pagar indemnizaciones.

Según detalló el medio Gestión Sindical, los sectores movilizados cuestionan la pasividad de la cúpula sindical frente a la avanzada patronal y exigen un plan de lucha unificado que frene la sangría de puestos de trabajo. A su vez, advirtieron que mantendrán el estado de alerta y movilización, y no descartan nuevas medidas de fuerza, como acampes o cortes, si la empresa no abre una mesa de diálogo para discutir las reincorporaciones.

Los argumentos de Ledesma para echar a 165 trabajadores

Los problemas en la empresa azucarera, que cuenta con una planta de unos 6.000 trabajadores en todo el país, comenzaron a principios de 2025 a partir del despido de 200 trabajadores en distintos sectores. El ajuste no se quedó ahí, sino que, por el contrario, continuaron los despidos a lo largo de los meses. También se denunciaron condiciones laborales de sometimiento extremo, mencionando casos de decenas de obreros que fueron obligados a trabajar turnos de 16 horas seguidas sin comida ni pago extra.

Ledesma apuntó que en el último año los costos del negocio del azúcar registraron un “importante incremento, mientras que los precios disminuyeron”. “Los salarios por paritarias aumentaron 220%, mientras que los precios del azúcar en góndola bajaron”, justificó la empresa.

“Lo mismo ocurrió con el resto de los costos: logística, servicios e impuestos. Vale recordar que durante su ejercicio 24/25, Ledesma pagó al fisco un total de 124.061 millones de pesos en impuestos propios y de terceros”, agregó. Para justificar los despidos, la empresa también mencionó la disminución de precios en el mercado internacional del azúcar. “Esta combinación de variables negativas lleva a la imperiosa necesidad de tomar medidas concretas para reducir gastos y costos, y de esa forma recuperar la competitividad, fundamental para la sostenibilidad de la empresa”, concluyó Ledesma.