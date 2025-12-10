Presupuesto 2026: Sadir consiguió el aval de su proyecto para tomar deuda por 380 millones de dólares

En la primera sesión extraordinaria en la Legislatura de la provincia de Jujuy, el gobernador Carlos Sadir consiguió por mayoría agravada la aprobación del Presupuesto 2026, que autoriza a tomar deuda cercana a los 380 mil millones de dólares destinados para obras publicas, como rutas y viviendas.

El proyecto contó con 32 votos afirmativos, que incluyeron el apoyo del bloque oficialista, del Justicialismo y de Primero Jujuy. Mientras que la izquierda no acompañó la iniciativa tras denunciar la falta de información y advertir que este instrumento de Sadir funciona como una "herramienta de ajuste" contra el pueblo jujeño.

El Presupuesto General de la Administración Pública Provincial fue presentado por el diputado oficialista Guido Luna. El Presupuesto provincial tendrá la

suma de dos billones seiscientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta millones doscientos noventa y un mil seiscientos sesenta y siete

($2.663.750.291.667 ) el total de erogaciones para el Ejercicio 2026.

Acorralado, el diputado Luna respondió las dudas de la oposición sobre la construcción del plan financiero de cara al próximo año . “El Presupuesto se incremento un 34% comparando con el ejercicio 2025. El 80% es de origen nacional y el 20% es de origen provincial entre los recursos corrientes. En el porcentaje provincial, el 85% de los recursos provienen de los impuestos de ingresos bruto de la provincia”, afirmó.

Además, señaló que el rubro más abultado es de los sueldos de la administración pública, cuya cifra representa el 90% de coparticipación

federal que recibe la provincia. En ese marco, señaló que la mayor inversión de la provincia será para obra pública y adelantó un mayor endeudamiento cuando se cancele el Bono Verde, una emisión de deuda lanzada en 2017 para recaudar fondos (US$ 210 millones) destinados a financiar proyectos de energías renovables.

Por su parte, el diputado Martín Fellner (PJ) señaló la importancia de la herramienta financiera que requiere el Ejecutivo provincial, aunque trajo a debate la preocupación de municipios y comisiones municipales de no poder conocer los fondos destinados para planificar y trazar objetivos. “Se podría saldar esa deuda con la ley de coparticipación”, manifestó de acuerdo a lo informado por el medio Jujuy Dice.

“Preocupa la alta dependencia de la provincia de los recursos de Nación, estamos atados a los que Nación nos envié o no. Tenemos que

realizar proyectos para revertir esa situación y generar más recursos”, sostuvo en medio de los recortes por parte del gobierno de Javier Milei y la réplica del plan económico del mandatario jujeño.

Cuestionamientos a Sadir por el Presupuesto 2026: "Esquema perverso"

El Presupuesto contempla un 15% de aumento para salarios de la administración pública, artículos que ponen limite al pase de personal a planta y

otros que admite ingreso al Estado con otras figuras, un 10% de aumento para salud, inversiones en obra pública y viviendas.

En medio de la crisis económica que atraviesa el territorio jujeño, el diputado Gastón Remy (FITU) cuestionó el bajo porcentaje para los salarios. “Entendemos que hay una ingeniería financiera y esperar que se termine el pago del Bono Verde y tomar un nuevo crédito y seguir pagando. Crédito para viviendas que no tendrá cuotas accesibles para la gente. Volvemos a un esquema perverso endeudar a 800 mil jujeños con una deuda de 250 millones de dólares para que accedan muy pocos a una vivienda ”, señaló como punto crítico del presupuesto y la falta de rendición de cuentas por parte de la administración de Sadir.

En ese sentido, la diputada Natalia Morales (FITU) hizo hincapié en el bajo porcentaje en partidas sociales, salud principalmente en

mujeres, niños, adolecentes y la diversidad. “Programas que no figuran”, expuso al calificar un presupuesto "sin perspectiva de género" y que resulta "acorde a los recortes del Gobierno nacional".

“Políticas indígenas, el consejo de la mujer 1700 millones, la asignación en violencia de género se reduce a 1.76%", enumeró Morales sobre la falta de financiamiento. Y remarcó que "no existe prevención a políticas para garantizar a sectores de la diversidad".