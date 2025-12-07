Comedores jujeños denuncian atraso y falta de actualización de fondos: "$150 por chico"

Cada niño recibe una asignación mensual de $3.000 para su alimentación.

Las consecuencias del desempleo y el aumento del costo de vida en la provincia de Jujuy por las medidas del presidente Javier Milei y el gobernador Carlos Sadir se ven reflejadas en el crecimiento de la demanda de ayuda alimentaria. Sin embargo, hay preocupación por la falta de actualización y el atraso en los pagos del programa provincial que financia la alimentación de niños y adolescentes: según señalaron desde el Centro San Pantaleón, desde enero del año pasado el monto destinado para la merienda y comida diaria es de apenas $150 por chico.

El comedor atiende actualmente a 150 beneficiarios, y el programa prevé la provisión de alimentos durante 20 días al mes. Esto significa que cada niño recibe una asignación mensual de $3.000 para su alimentación. "¿Qué se puede comprar con $150? Invito a cualquier ciudadano a ir a un almacén con ese monto y ver qué consigue", cuestionó Carlos Vargas, referente de la institución.

"Las organizaciones como la nuestra nacieron para cubrir donde el Estado no llega. Pero hoy el Estado se desentiende cuando debería haber una verdadera articulación", señaló Vargas en diálogo con el medio local Somos Jujuy. A su vez, remarcó que los pagos llegan con demora, ya que en octubre cobraron recién lo correspondiente a septiembre.

Además, advirtió que la situación económica del centro es cada vez más crítica. En medio del ajuste establecido por Nación y provincia, comentó que los costos de servicios básicos como luz, agua y gas alcanzan los $500.000 mensuales, lo que obliga a la institución a generar recursos propios para sostener la asistencia.

De cara a fin de año, el panorama se presenta incierto. Con el aumento habitual en el precio de los alimentos en diciembre, Vargas duda de que el comedor pueda sostener su demanda. De esta manera, desde la institución piden una actualización urgente de los valores, que permita una alimentación digna a cada niño.

Cientos de familias jujeñas se volcaron al comercio ambulante para sumar ingresos

La crisis económica en territorio jujueño parece no tener piso, por lo que los comerciantes deben buscar alternativas para hacerle frente a este panorama oscuro. El director de Espacios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Rubén Tabarcachi, confirmó que la capital jujeña atravesó "un pico de descontrol" en materia de vendedores ambulantes.

Esto se refleja en una en el aumento del pluriempleo: "El espacio público es para quienes más lo necesitan, pero también entendemos que hay familias que, aun teniendo un trabajo o cobertura médica, están pasando por dificultades por temas de salud, educación de los hijos u otras situaciones. En esos casos podemos hacer excepciones, siempre fundamentadas por el área social", señaló.