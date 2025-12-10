Luis Juez hizo una insólita comparación y dejó sin palabras a Novaresio.

Fiel a su estilo verborrágico, el senador del PRO Luis Juez pasó por la pantalla de La Nación Más y dejó una serie de definiciones que dieron la vuelta por las redes sociales. Durante una entrevista mano a mano con Luis Novaresio, el legislador sorprendió con una insólita teoría sobre el efecto del poder en los hombres.

"El poder, viste Luis, yo te lo he dicho muchas veces, el poder es un gran afrodisíaco", opinó Juez, quien siguió: "Siempre digo la misma boludez: el día que se pueda encapsular el poder desaparece el viagra. Los tipos se enloquecen". Ante el silencio del estudio, Juez profundizó su teoría: "Y mucho más cuando vos no venís de situaciones... El poder te enloquece".

Pero la chicana no quedó solo en una humorada de café. Juez utilizó ese concepto de "enloquecerse con el poder" para analizar la feroz interna que sacude al oficialismo entre el Presidente y su compañera de fórmula.

"Y yo lo veo, los tipos se creen. Y no son ni bosta, loco, tenés una responsabilidad por cuatro años, por seis años", disparó el senador, para luego ponerle nombre y apellido a su crítica: "Yo veo que le ha pasado algo de eso (a Victoria Villarruel)".

La crítica de Luis Juez a Victoria Villarruel

Para cerrar, el legislador del PRO por el Cambio le marcó la cancha a la titular del Senado sobre cuál debería ser su función institucional, cuestionando su agenda propia. "El vicepresidente es una persona que tiene que acompañar la suerte del presidente. Si no, no aceptés", sentenció.