Eduardo Feinmann dejó sin palabras a Luis Juez en vivo.

La diputada libertaria Lorena Villaverde, pronta a ser senadora por Río Negro al ser electa como tal en las últimas elecciones, ha quedado en el foco de la polémica luego de que la Comisión de Asuntos Constitucionales reuniera 12 firmas de 19 posibles en “rechazo de su título" por supuestos antecedentes judiciales, los cuales la vinculan a Fred Machado, que enfrenta cargos por lavado de dinero y narcotráfico.

Si bien esto no es vinculante, su mera exposición la dejó como blanco de críticas y fue analizado su caso por los diferentes medios de comunicación. Esto incluyó a Eduardo Feinmann, quien con Luis Juez como invitado repasaron esta situación. ¿Cómo termino todo? Con el periodista poniéndole los puntos al senador cordobés.

Lorena Villaverde junto a José Luis Espert.

Eduardo Feinmann dejó sin palabras a Luis Juez

El legislador manifestó en A24 que "no hay ningún acto procesal de la justicia de Estados Unidos pidiendo alguna medida de la justicia Argentina en 23 años" y que ha "escuchado hoy a algunos senadores kirchneristas hablando de honestidad", comparando esa situación con "escucharlo a Drácula hablar de la calidad de la leche en polvo".

"En eso lo acompaño", deslizó el trabajador de prensa, a lo que Juez prosiguió: "Pero yo no pretendo que me acompañe, pretendo que hablemos con la verdad. Y la verdad significa que, nos guste o no nos guste, el derecho y la ley es igual para todos. Si esta mujer tuvo un problema y lo tuvo 23 años atrás, y de ese problema no tiene consecuencias procesales porque el gobierno americano manifestó que no hay nada pendiente en materia judicial...".

"Lo cierto es que a los diez días recuperó la libertad y quedó sin ningún antecedente procesal. Esto hay que decirlo porque sino aparecen estos tipos, que nos dejaron de rodillas en el medio del fango", concluyó el político. Allí fue cuando Feinmann lo cuestionó: "Y si no tiene ningún problema procesal, ¿por qué no la dejan entrar a Estados Unidos?".

Tras unos segundos de silencio y titubeo, recibió como respuesta: "Yo no soy funcionario del gobierno americano, no sé si no la dejan entrar. No tiene ninguna alerta roja, ningún pedido de Interpol". "Porque jugueteó con los narcos y con la cocaína en la mano", afirmó Feinmann. "Probablemente eso habrá que preguntarle a la embajada de Estados Unidos", se jactó Juez.