El peronismo impugnará el pliego de Villaverde y peligra su jura en el Senado

La senadora electa Lorena Villaverde

Lorena Villaverde vuelve a enfrentar un escollo político en su intento por jurar como senadora nacional. Los apoderados del Partido Justicialista de Rio Negro acaban de presentar la impugnación contra su asunción. El trámite se desarrollará este miércoles cuando se traten los pliegos de todos los legisladores entrantes a la Cámara Alta.

“Se informa que la reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales, prevista para el día 19 de noviembre, a las 11:00 horas, en el salón Illia, ha ampliado su temario, incorporando el siguiente expediente: EXPTE. P-14/25, APODERADOS DEL PARTIDO JUSTICIALISTA - DISTRITO RÍO NEGRO: PLANTEAN LA IMPUGNACIÓN AL DIPLOMA DE LA SENADORA NACIONAL ELECTA POR LA PROV. DE RÍO NEGRO, MARIA LORENA VILLAVERDE”, es el mensaje que recibieron todos los senadores esta tarde.

El peronismo debe juntar al menos 10 de los 19 integrantes del cuerpo para aprobar la impugnación. Ya cuenta con el radical Pablo Blanco quien también rechaza el arribo de la diputada libertaria asociada al narco.

Noticia en desarrollo