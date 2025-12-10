Estados Unidos incautó un buque petrolero venezolano: “El más grande"

En medio de la escalada de tensiones que aún persisten entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó haber confiscado el buque petrolero "más grande y jamás incautado antes" frente a la costa del país caribeño. El mandatario venezolano Nicolás Maduro no se expidió al respecto, aunque pidió "estar listos y atentos" ante un posible ataque desde Washington. En paralelo, la opositora María Corina Machado está próxima a llegar a Noruega, donde más temprano su hija recibió el premio Nobel en su nombre.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad", declaró el mandatario al iniciar una reunión con empresarios en la Casa Blanca este miércoles, con presencia de periodistas. Al mismo tiempo, cuando le preguntaron sobre qué harán con el carguero embargado a Venezuela, el republicano respondió no saber, pero que supone que quedará en sus manos. "Bueno, supongo que lo conservamos, no lo sé", afirmó.

Maduró no opinó formalmente sobre el embargo norteamericano al buque petrolero, pero hoy en un mensaje público pidió a los campesinos y pescadores venezolanos estar listos para "partirles los dientes a Estados Unidos" ante un eventual ataque terrestre. La vicepresidenta Delcy Rodríguez pidió este miércoles durante una sesión de la Asamblea la unión entre Venezuela, Colombia, Brasil y México. “Llamamos a los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe a unirse en uno solo. Esta estrategia de seguridad nacional es contra toda nuestra región, no es contra Venezuela”, aseguró Rodríguez durante una sesión de la Asamblea de los Pueblos de Nuestra América, un espacio de coordinación multilateral entre distintos países.

"Yo le digo a nuestros hermanos de Colombia: nosotros estamos listos en Venezuela para la unión de nuestros pueblos. Estamos listos, presidente Gustavo Petro, para unirnos; estamos listos, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para unirnos; presidenta Claudia Sheinbaum para unirnos", agregó la funcionaria.

Cómo sigue la situación en el Caribe

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos destruyeron más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes. En las últimas semanas el presidente Trump prometió que "pronto" comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras Maduro llamó a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

La PDVSA, la petrolera estatal venezolana, trabaja en tareas de perforación con la estadounidense Chevron, la cual posee una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones.