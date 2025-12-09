Desde Formosa advirtieron por el regreso de enfermedades erradicadas y cuestionaron los recortes de Milei en salud

Desde Formosa alertaron por el aumento de enfermedades que ya se encontraban extintas tales como tos convulsa y sarampión. Asimismo repudiaron los recortes presupuestarios y los despidos masivos en el área de la salud pública que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei.

En diálogo con Agenfor, el director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Julián Bibolini, se refirió sobre las consecuencias: “En este contexto, lo primero que hacen cuando recortan es en educación y salud, principalmente en la prevención”, sostuvo y, entre ello, enumeró: “Los preservativos, la folletería, la prevención de embarazos, sólo mantienen medicamentos de altos costos”.

En este sentido expresó su preocupación por el cuestionamiento a las vacunas que es “uno de los pilares fundamentales en la vida humana de prevención son las vacunas, donde estamos viendo un problema”. “La baja tasa de vacunación en todo el país es por falta de apoyo del Estado nacional a la inmunización, si no le dan bolilla ni se hacen cargo de esa batalla, dejando a las provincias solas, peleando a ver si consiguen algo de vacunas, entonces es cada vez más difícil convencer a la población de que se vacune”, sentenció.

El profesional de la salud lamentó el reciente suceso en el Congreso de la Nación, donde la diputada del PRO-Chaco, Marilú Quiroz, encabezó un acto anti-vacunas. Allí, varios médicos e invitados que se pronunciaron abiertamente, y con evidencia de dudosa procedencia científica, contra las vacunas, generando un amplio repudio. Al respecto Bibolini advirtió: “Ellos tienen esa idea. Estamos hablando de que hay gente a la que no le interesan las vacunas y eso se empieza a ver”.

A su vez, debido a las corrientes antivacunas y el discurso de desconfianza a las vacunas, muchas personas no se hisopan y destacó que además a nivel nacional, no hay políticas de prevención de esta enfermedad. En contraposición, enumeró las políticas públicas de salud del gobierno de Gildo Insfrán: “Formosa es la única provincia. Encontramos los casos porque seguimos hisopando y también realizando prevención”.

Formosa garantiza nutrición y cuidado a adultos mayores

A diferencia del ajuste y la asfixia económica que impulsa el gobierno de Javier Milei, la provincia de Formosa promueve políticas orientadas a garantizar una nutrición adecuada para los adultos mayores con patologías de salud. Esta iniciativa se desarrolla a través del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), que trabaja para asegurar una alimentación saludable y adaptada a las necesidades de cada persona.

En diálogo con Agenfor, la responsable del Área de Nutrición del IPS, Yolanda García, afirmó que quienes asisten a las Casas de la Solidaridad reciben un plan alimentario de alta calidad. “La alimentación en los adultos mayores es fundamental para mantener la energía, la salud mental, la autonomía y un sistema inmunológico equilibrado. No se trata solo de la cantidad, sino también de la calidad de los alimentos”, señaló. El objetivo central es garantizar el bienestar y asegurar una planificación nutricional personalizada.