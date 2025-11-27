Formosa emite alerta por nuevos casos de sarampión en la región y refuerza la vacunación en niños

El Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) de Formosa emitió un alerta por la confirmación de nuevos casos de sarampión e insta a la población a cumplir con el calendario de vacunación, más especificamente en niños y niñas de 1 a 11 años.

En diálogo con medios locales, el jefe del Departamento de Inmunizaciones de la cartera sanitaria provincial, Julio Arroyo, expresó: "La necesidad de estar al día con la vacunación para evitar la reintroducción del virtus en el territorio, más ahora que se confirmaron cuatro casos de sarampión en la República del Uruguay, desde el Ministerio de Salud de Nación se emitió un alerta".

“La constante circulación de personas entre ambos países limítrofes, representa un riesgo", advirtió Arroyo, y recordó que “en el contexto actual de brotes de sarampión en la región de Las Américas, la mejor protección es la vacuna”. En este mismo sentido, señaló que en la Argentina, esta vacuna “forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, la cual es segura, gratuita y de aplicación obligatoria”.

En tal sentido, comunicó que “durante todo el mes de noviembre, los equipos de vacunadores seguirán recorriendo casa por casa, tanto en la Capital como en el interior, para revisar los carnets de vacunación de los menores y completar el esquema si es necesario”.

Sintomatología y Estado presente

Especialistas de la salud informaron que esta enfermedad tiene caractere viral y que posee una gran capacidad contagiosa. Esta se transmite a través de las gotitas de saliva al hablar, toser o estornudar, semejante al covid. Asimismo se destaca por permanecer sobre la superficie de los muebles hasta por dos horas por lo que se insta a reformar la higiene personal y de los espacios.

Del mismo modo indicaron que se presenta habitualmente fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivistis, tos y afecta a personas de cualquier edad. Pese a que los sintomas no revierten complicación, suelen aumentar la posibilidad de fallecimiento en casos de personas desnutridas y menores de 5 años.

La dosis podrá conseguirse en hospitales públicos y se debe solicitar por la vacuna triple que es la que previene: sarampión, paperas, y rubéola. Cabe recordar que debe administrarse en dos dosis: la primera los 12 meses de vida y la segunda a los cinco años. Por último se recordó que la persona debe vacunarse por lo menos 15 días antes del viaje "ya que es tiempo que tarda en brindar inmunidad". Es propicio revisar todos los esquemas que establece el Calendario completo.