Netflix supera ligeramente las previsiones en medio de la guerra de ofertas por Warner Bros

FOTO DE ARCHIVO. Una vista de dron muestra el logotipo de Netflix en uno de sus edificios en el barrio de Hollywood de Los Ángeles, California, Estados Unidos

Netflix superó el martes ‍las estimaciones de ingresos y beneficios de Wall Street para su trimestre navideño, pero sus acciones caían más de un 4% en las operaciones posteriores al cierre de la sesión bursátil, mientras el gigante del "streaming" sigue ‍inmerso en una feroz guerra de ofertas por ⁠Warner Bros Discovery .

La empresa presentó sus resultados horas después de modificar su acuerdo de fusión de 82.700 millones de dólares con Warner Bros, intentando repeler una oferta hostil de Paramount Skydance .

"Históricamente, Netflix no ha rehuido hacer lo que es correcto para el crecimiento a largo plazo, incluso a expensas de una reacción negativa a corto plazo del precio de las acciones", dijo Michael Ashley Schulman, director de inversiones de Running Point Capital Advisors. "Ese parece ser el caso de nuevo."

Netflix informó de sus beneficios el mismo día que anunció su oferta íntegramente en efectivo por Warner Bros Discovery, una transacción que casi eclipsó sus resultados del cuarto trimestre. La empresa registró unos ingresos de 12.100 millones de dólares entre octubre y diciembre, superando ligeramente las previsiones ‌de 11.970 millones de dólares, según los analistas encuestados por LSEG. El beneficio por acción ajustado ⁠fue de 56 centavos, ligeramente por encima de las estimaciones, de ⁠55 centavos por acción.

La empresa dijo que sus resultados se vieron impulsados en parte por el aumento del número de abonados. El servicio de contenidos a la carta superó los 325 millones de abonados de pago en el trimestre, frente a ‍los 300 millones registrados a finales de 2024.

Según Nielsen, la audiencia mensual de Netflix aumentó un 10% en diciembre, gracias sobre todo a la última temporada de la exitosa serie de ⁠ciencia ficción "Stranger Things", que generó 15.000 millones de minutos de ‌visionado.

El servicio también retransmitió dos partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano el día de Navidad y estrenó una tercera película de la saga de misterio y asesinatos "Knives Out" (conocida en español como "Entre navajas y secretos" o "Puñales por la espalda").

Netflix ofreció una previsión de ingresos para todo el año de entre 50.700 y 51.700 millones de dólares para 2026, una proyección que, en el extremo inferior, quedó por debajo de las estimaciones de los analistas de 50.980 millones de ‌dólares. Sus previsiones ‌para el año incorporan una duplicación interanual de los ingresos por publicidad, que el director financiero Spencer Neumann dijo a los inversores que alcanzarían unos 3.000 millones de dólares.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo, dijo que la empresa tiene previsto invertir en nuevas iniciativas, como la ampliación de los eventos en directo con la incorporación de los que se celebran fuera de EEUU, como el próximo Clásico Mundial de Béisbol en Japón. ​También se ha expandido a los podcasts de vídeo, añadiendo estrellas como Pete Davidson y Michael Irvin.

Netflix está añadiendo centros de operaciones en Reino Unido y Asia para apoyar el crecimiento de los eventos en directo fuera del mercado estadounidense, y la empresa busca construir su negocio de publicidad, dijo el codirector ejecutivo Greg Peters. La empresa está ofreciendo una gama más amplia de formatos publicitarios, incluidos los anuncios de vídeo interactivos, así como los que "mezclan y combinan elementos creativos para impulsar mejores resultados comerciales", dijo.

Los resultados se conocen tras el cambio introducido por Netflix en el acuerdo de fusión con Warner, que ahora consiste en una ‍oferta totalmente en efectivo por los estudios cinematográficos y televisivos de la empresa, su amplia biblioteca de contenidos y sus principales franquicias de entretenimiento, entre las que se incluyen "Juego de Tronos", "Harry Potter" y los superhéroes de DC Comics, como Batman y Superman.

"Nuestra oferta revisada en efectivo permitirá acelerar el proceso de votación de los accionistas y proporcionará una mayor seguridad financiera", afirmó Sarandos en un comunicado que acompañaba a la propuesta modificada del martes.

En su nota a los inversores, Netflix afirmó que la adquisición ​de Warner Bros le proporcionará una selección aún más amplia y de mayor calidad de películas y programas para sus suscriptores, al tiempo que podrá ofrecer suscripciones más personalizadas y flexibles con la incorporación de HBO Max.

La empresa afirmó que el 4 de diciembre ​obtuvo compromisos para un préstamo puente de 59.000 millones de dólares para financiar la adquisición de Warner. El lunes, aumentó el compromiso del préstamo puente en 8.200 millones de dólares para respaldar su oferta en efectivo de 27,75 ⁠dólares por acción.

Netflix también comunicó a los inversores que suspendería la recompra de acciones para acumular efectivo con el fin de ayudar a financiar el acuerdo con Warner. Ya ha incurrido en 60 millones de dólares en costes relacionados con la obtención de financiación.

(Reportaje de Dawn Chmielewski y Lisa Richwine en Los Ángeles; Zaheer Kachwala en Bengaluru; Sayantani Ghosh y Matthew Lewis)