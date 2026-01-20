El secretario del Tesoro de EEUU resta importancia a la "histeria" sobre Groenlandia

FOTO DE ARCHIVO: El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, da una declaración durante la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM), en la sede de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en Davos, Suiza

‍El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, expresó el martes su confianza en que Estados Unidos y ‍los países europeos encontrarán ⁠una solución a la intención del Gobierno estadounidense de apoderarse de Groenlandia, rechazando la "histeria" sobre una posible guerra comercial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el sábado aranceles a las importaciones de los aliados europeos que se oponen a que Estados Unidos se apodere de Groenlandia, una parte autónoma del Reino de Dinamarca.

Los países europeos dicen que esto violaría ‌un acuerdo comercial alcanzado con Trump el año ⁠pasado, y los líderes de la ⁠UE están listos para discutir posibles represalias en una cumbre de emergencia en Bruselas el jueves. Una opción es ‍un paquete de aranceles sobre 93.000 millones de euros (108.000 millones de dólares) de importaciones estadounidenses ⁠que podrían entrar en vigor ‌automáticamente el 6 de febrero tras una suspensión de seis meses.

Bessent dijo que la cuestión había surgido recientemente y que se encontraría una solución que garantice la seguridad nacional de Estados Unidos y Europa.

"Han pasado 48 horas. ‌Como he ‌dicho, siéntense y relájense", dijo Bessent a la prensa al margen de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. "Confío en que los líderes no escalen y que se resuelva de ​manera que acabe en un muy buen lugar para todos."

Al preguntarle por la perspectiva de una guerra comercial prolongada entre Estados Unidos y Europa, Bessent respondió: "¿Por qué vamos ahí? ¿Por qué lo llevan al peor de los casos? Calmen la histeria. Respiren hondo."

Trump ha insistido repetidamente en que no se conformará con ‍nada menos que la propiedad de Groenlandia. Los líderes tanto de Dinamarca como de Groenlandia han dicho que la isla no está en venta y que no quiere formar parte de Estados Unidos.

Bessent también desestimó las especulaciones del mercado sobre ​la posibilidad de que los Gobiernos europeos vendan bonos del Tesoro estadounidense que poseen como reservas, lo que encarecería la financiación ​del Gobierno estadounidense.

"(La deuda pública estadounidense) es el mercado más líquido, es la base de todas las ⁠transacciones financieras y estoy seguro de que los Gobiernos europeos seguirán teniéndola", afirmó Bessent.

Con información de Reuters