Formosa capacita a organismos públicos y reafirma su compromiso contra la violencia de género

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno de Formosa continua la campaña de concientización contra la violencia de género a distintas entidades públicas.

En esta oportunidad, el Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP) fue la seleccionada para la capacitación correspondiente. En este sentido, la Secretaría de la Mujer llevó adelante una jornada formativa, en la que se abordaron temáticas vinculadas a vínculos saludables, tipos de violencia y las herramientas disponibles para la intervención institucional. La administradora general del EROSP, Claudia Villarruel, destacó la iniciativa.

En diálogo con Agenfor, la funcionaria aseguró que es importante que toda la gente "se capacite en la perspectiva de género y el vínculo saludable para poder identificar situaciones de violencia de género”, y así contar con las herramientas "para poder intervenir en caso de que sea necesario", y aseguró que se trata de “saber que existe un organismo, cómo es la Secretaría de la Mujer, que puede contener a las víctimas y brindar el asesoramiento y el acompañamiento psicológico a las mujeres víctimas de violencia”.

Una herramienta para erradicar la violencia

La integrante del equipo técnico de la Secretaría de la Mujer, Carolina Vera, remarcó el valor de la realización de la charla informativa en el EROSP. En ese marco, explicó que se abordaron temas como la erradicación de las violencias contra las mujeres, los tipos de violencia, las modalidades y en qué ámbitos se pueden dar.

"Es importante poder registrar, visualizar, nombrar, conocer cuando alguna situación es de violencia, ya que es la única forma que uno puede tomar cartas en el asunto, por decirlo de alguna manera”, enfatizó Vera, y apuntó: "Trabajamos a modo preventivo todo lo que tenga que ver con los estereotipos de género, tomando estos conceptos para ir deconstruyendo mitos y mandatos, eso que las personas fueron aprendiendo a lo largo del tiempo en relación a cómo debe ser un hombre y una mujer, dado que, muchas veces, eso aprendido lo vamos reproduciendo consciente o inconscientemente y terminan siendo violencias".

Por su parte, gerente administrativa-financiera del EROSP, Vanina Sikora, reivindicó la capacitación de la Secretaría de la Mujer y destacó “la modificación que se introdujo en la Constitución Provincial, en cuanto a la perspectiva de género”, y concluyó: "Como ya lo dijo en su momento el gobernador Gildo Insfrán, somos la columna vertebral del Modelo Formoseño, así que cada vez más las mujeres estamos siendo partícipes necesarias tanto en organismos públicos como en la política, y eso es gracias a la inclusión y a la proyección que tiene la gestión del primer mandatario”.