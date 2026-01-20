La confesión de un abogado que escribió la Reforma Laboral: "Perder el trabajo”

La discusión sobre la Reforma Laboral de Javier Milei sigue generando tensiones sobre la flexibilización y precarización que sufrirán las y los trabajadores. En este marco, el abogado laboralista Julián de Diego, asesor de empresas y uno de los redactores del proyecto, reconoció que el mecanismo del banco de horas -que introduce la normativa- puede derivar en la pérdida de empleos y alterar la vida cotidiana de los trabajadores.

En diálogo con El Destape 1070, De Diego fue contundente al admitir que este mecanismo “le altera la vida al trabajador" y explicó: “Porque si yo tengo dos empleos y me cambian el régimen de jornada, me compromete el segundo empleo”. El proyecto oficial plantea que las horas extras dejarán de pagarse con los recargos previstos en la Ley de Contrato de Trabajo y pasarán a acumularse en un banco de horas administrado por el empleador. En este sentido, insistió en que esta modificación afecta derechos esenciales: “Si me modifican el régimen de jornada por el Banco de Horas, el segundo empleo por ahí lo pierdo”.

Reforma laboral: el impacto del banco de horas

En tanto, el abogado subrayó que la jornada laboral es un factor esencial que no puede alterarse sin acuerdo y explicó que “va a haber que ver cómo se armonizan los otros derechos del trabajador, el ius variandi ("derecho de variar"), el derecho a que no se le modifiquen las condiciones de trabajo en factores esenciales como es el de la jornada”.

Por lo que reconoció que la firma de acuerdos de banco de horas debería contar con la participación sindical: “Para firmar el acuerdo de Banco de Horas lo va a tener que firmar el sindicato y entonces va a tener que tener en cuenta esto”.

De Diego comparó la situación con el teletrabajo, donde se debieron contemplar condiciones familiares y escolares para lograr un equilibrio entre la vida personal con la laboral. “Como se tiene en cuenta el problema que hay en el teletrabajo para las personas que tienen familiares a cargo o los chicos en el colegio”, ejemplificó, sugiriendo que el banco de horas debería prever situaciones similares.

Por su parte, el Gobierno manifestó que la reforma debe aprobarse “sin cambiar una coma”, lo que reduce las posibilidades de introducir correcciones que contemplen estas advertencias. En tanto, el mercado laboral argentino atraviesa una crisis: según datos recientes, más de 190.000 empleos se perdieron desde la asunción de Milei. En este escenario, la posibilidad de que el banco de horas provoque pérdida de empleos secundarios agrava la preocupación de los trabajadores.