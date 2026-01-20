Brasil tiene una isla poco conocida que es ideal para vacacionar.

Ilhabela es una isla ubicada en la costa norte del estado de São Paulo, Brasil, que se destaca por su exuberante naturaleza y su atmósfera tranquila. Gran parte de su territorio es parque natural protegido, lo que garantiza selvas frondosas, senderos entre la vegetación y más de 40 playas de características muy variadas. Desde caletas de aguas calmas ideales para descansar hasta playas con olas perfectas para el surf, Ilhabela combina paisajes paradisíacos con un entorno aún poco intervenido.

Entre sus principales atractivos se encuentran las cascadas escondidas en la selva, los miradores naturales y la posibilidad de practicar actividades como snorkel, buceo, trekking y paseos en barco. El centro histórico, conocido como Vila, suma encanto con sus calles adoquinadas, restaurantes, ferias artesanales y una vida nocturna relajada. Todo esto convierte a la isla en una opción equilibrada entre descanso, aventura y contacto con la naturaleza.

En pleno verano 2026, Ilhabela aparece como un destino ideal para quienes buscan algo distinto dentro de Brasil. A diferencia de lugares más masivos como Río de Janeiro o Florianópolis, la isla conserva un perfil más tranquilo y menos conocido, lo que permite disfrutar de playas menos concurridas y una experiencia más auténtica.

Además, en los últimos años se consolidó un fuerte auge de argentinos viajando a Brasil, impulsado en gran medida por el tipo de cambio favorable. Esto hace que destinos como Ilhabela resulten aún más atractivos por sus costos accesibles en alojamiento, gastronomía y actividades.

Playas brasileñas.

Consejos para viajar a la playa

Planificar con anticipación : revisar el clima, el estado de las rutas y reservar alojamiento con tiempo permite viajar con mayor tranquilidad y evitar imprevistos.

Preparar un bolso práctico : llevar protector solar, gorra, lentes de sol, toalla, ropa cómoda y una muda extra facilita disfrutar del día sin preocupaciones.

Cuidar la hidratación : beber agua de manera frecuente es clave para prevenir golpes de calor, especialmente durante los días más calurosos.

Proteger la piel: usar protector solar de amplio espectro y renovarlo cada pocas horas ayuda a evitar quemaduras y daños en la piel.

Playas brasileñas.