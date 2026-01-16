Ubatuba se posiciona como uno de los destinos más elegidos en Brasil para el verano 2026. Esta ciudad se encuentra en la costa noreste del estado de San Pablo, muy cerca de la frontera con Río de Janeiro. Su fama se debe a la combinación perfecta entre playas espectaculares, una naturaleza exuberante y la reputación como punto destacado para la práctica del surf.

Las playas que no podés perderte en Ubatuba son variadas y ofrecen opciones para todos los gustos. Praia do Félix, situada a 17 kilómetros del centro, es ideal para las familias que buscan un entorno natural sin construcciones. Allí se puede hacer snorkel y avistar tortugas marinas, además de disfrutar de locales para almorzar.

Por otro lado, Praia Itamambuca se destaca a nivel mundial por su calidad para el surf, siendo además sede anual de campeonatos internacionales que atraen a deportistas de todo el planeta. Si preferís playas más vírgenes, Praia do Cedro es parte de la “Trilha 7 Praias Desertas” y es perfecta para quienes buscan snorkel y tranquilidad, con un parador que complementa la experiencia.

Para evitar las playas más concurridas, Praia da Paruba ofrece una amplia costa y una laguna apacible a la que se accede cruzando un río a pie, ideal para relajarse en un ambiente más tranquilo. Otra opción es Praia do Prumirim, que combina servicios como el bar Jundu, una cascada de agua dulce cercana y la posibilidad de acceder a la Ilha do Prumirim, reconocida por su arena fina y sus paisajes.

Ubatuba se consagró como uno de los destinos brasileño más buscados de Brasil para el verano 2026.

Finalmente, Picinguaba es perfecta para disfrutar atardeceres únicos y permite llegar en lancha a la Ilha das Couves, un famoso punto de buceo con una rica vida marina que encanta a los visitantes.

¿Cómo llegar a Ubatuba?

La ciudad está ubicada en el litoral norte de San Pablo, limitando al norte con Paraty, en Río de Janeiro. Forma parte de una reserva natural de selva atlántica que protege montañas, ríos y fauna autóctona, ofreciendo además senderos, cascadas y miradores que complementan la experiencia. Para quienes viajan en auto, el trayecto suele durar dos días, por lo que muchos turistas optan por viajar en ómnibus o avión.

Los vuelos a San Pablo rondan los $800.000 ida y vuelta, mientras que los colectivos de larga distancia, operados por la empresa Passaro Marron, tienen un costo aproximado de $30.000. Con playas para todos los gustos, naturaleza intacta y opciones para los amantes del surf y el ecoturismo, Ubatuba se consolida como el destino perfecto para planificar las vacaciones de verano 2026.