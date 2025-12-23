Furor por las cinco playas de Brasil que recomendó la revista The Times para el verano 2026

El famoso medio británico armó su lista definitiva para las vacaciones en Brasil durante el verano 2026.

Si ya tenés la cabeza puesta en las vacaciones de 2026 y tu cuerpo pide a gritos salir de la rutina, esta información te va a venir como anillo al dedo. Brasil siempre es el "Plan A" de los argentinos, pero a veces caemos en los mismos lugares de siempre. Para romper con lo clásico, la revista británica The Times publicó una selección con los destinos de playa imperdibles para esta temporada.

Según el medio europeo, Brasil tiene una "magia de contrastes" única: podés estar tomando un cóctel en una reposera de lujo o caminando por una rampa de madera frente a dunas salvajes. Aunque la mayoría de los turistas apunta a los 4 kilómetros de la vibrante Copacabana, los verdaderos paraísos con piscinas cristalinas están un poco más escondidos.

La lista de los 5 lugares de Brasil para el verano 2026, según The Times

1. Trancoso (Bahía): La sofisticación relajada

En el estado de Bahía, este antiguo pueblo de pescadores se transformó en el símbolo mundial del "lujo hippie". Acá la ostentación no va; el lujo es auténtico, rodeado de hoteles boutique de diseño y naturaleza. La joya de la corona es la famosa Playa de Espelho. Es el destino ideal para quienes buscan estética y exclusividad en un entorno que todavía conserva su aire virgen.

2. Jericoacoara (Ceará): Aventura y atardeceres de película

Para los inquietos, "Jeri" es un imán. Ubicado al norte de Fortaleza, la aventura arranca antes de llegar, ya que el acceso requiere una travesía en 4x4 por la costa. Es la meca del windsurf y el kitesurf, pero su verdadero encanto está en la desconexión total: calles de arena donde los zapatos sobran y rituales diarios para ver caer el sol sobre las dunas gigantes.

3. Itacaré (Bahía): Surf de día, fiesta de noche

Si tu plan perfecto combina deporte y diversión nocturna, Itacaré es tu lugar. Sus playas, como Prainha o Tiririca, están llenas de surfistas de todo el planeta buscando la ola perfecta. Pero cuando baja el sol, el pueblo se transforma en una fiesta constante donde se celebra a pleno la cultura bahiana. Energía pura las 24 horas.

4. Praia da Pipa (Río Grande del Norte): Naturaleza salvaje y buggies

Cerca de Natal, Pipa logra el equilibrio justo entre modernidad y paisaje agreste. Tiene paradores de primer nivel para estar cómodo, pero el secreto mejor guardado (y recomendado por The Times) es alquilar un buggy y perderse en las dunas vacías de Baía Formosa. Es la experiencia obligatoria para el viajero que quiere escapar de las multitudes y sentirse dueño de la playa.

5. Búzios (Río de Janeiro): El clásico que nunca falla

A solo 200 kilómetros de Río, esta península mantiene intacto ese magnetismo que enamoró a Brigitte Bardot en los años 60. Con más de 20 playas para elegir, el fuerte de Búzios sigue siendo su vibrante vida nocturna. La famosa Rua das Pedras, con sus bares y boliches elegantes, te asegura noches eternas frente al mar con el estilo inconfundible de Brasil.