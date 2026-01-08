Brasil suma muchos oasis para los argentinos que son amantes del deporte náutico.

Brasil se consolidó como uno de los destinos favoritos para los argentinos que buscan playas paradisíacas y olas perfectas para practicar surf. Gracias al tratado del Mercosur, que permite la libre circulación con solo el DNI, cada vez más turistas cruzan la frontera para disfrutar tanto de la naturaleza como de los deportes acuáticos. Con más de 7000 kilómetros de litoral, el país vecino ofrece playas para todos los niveles, desde principiantes hasta surfistas profesionales, complementadas con atractivos naturales y culturales que enriquecen la experiencia.

Uno de los destinos más emblemáticos es la Playa de Itaúna, ubicada en Saquarema, Río de Janeiro. Reconocida como la Capital Brasileña del Surf, sus olas internacionales atraen a competidores de todo el mundo. Además, los visitantes pueden aprovechar para conocer la Iglesia de Nossa Senhora de Nazareth, practicar kayak en el Lago de Saquarema y disfrutar de las vistas de las colinas cercanas.

En el estado de Pernambuco, Cacimba do Padre es otro punto destacado, especialmente para surfistas avanzados. Sus olas tubulares, que en verano alcanzan hasta cinco metros de altura, ofrecen un desafío único. Esta playa, situada en la isla Fernando de Noronha, se accede por avión desde Recife o Natal. Es importante considerar que el fondo rocoso vuelve peligrosa la zona durante la marea baja, según advierte Surf Paraíso.

Para quienes están en niveles iniciales o intermedios, Alejo Muñiz, surfista profesional argentino radicado en Brasil, recomienda las playas de Quatro Ilhas y Sepultura en Bombinhas, Santa Catarina. Quatro Ilhas destaca por su agua limpia y bandera azul, aunque suele estar muy concurrida, mientras que Sepultura, ubicada en una bahía, ofrece aguas tranquilas y piscinas naturales ideales para snorkel y buceo.

Entre las mejores playas de Brasil para surfistas argentinos se destacan Saquarema, Cacimba do Padre y Playa Joaquina.

Otras playas destacadas de Brasil para surfear y cómo llegar

En Florianópolis, una playa de aguas cristalinas se posiciona como favorita para surfistas que buscan olas fuertes pero accesibles, que no superan los cuatro metros. Además del deporte, el entorno selvático invita a explorar pueblos interiores y comunidades costeras con culturas propias, según destaca Visit Brazil.

Por último, en el norte brasileño, Genipabu es una playa famosa por sus dunas de arena blanca que se extienden hasta el mar ofrece un paisaje casi desértico que recuerda al Sahara. Este destino es perfecto para surfistas con experiencia que todavía están perfeccionando su técnica. Además, se pueden realizar paseos en buggy y visitar un acuario de vida marina cercano.

Para llegar a estos atractivos puntos, lo más recomendable es volar desde Buenos Aires, ya sea desde el Aeropuerto Jorge Newbery o el Internacional de Ezeiza, hacia ciudades brasileras con conexiones. Luego, se puede continuar el viaje en vuelos internos o colectivos para arribar a las playas mencionadas.