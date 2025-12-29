La playa que es un paraíso protegido de Brasil: ideal para visitar en el verano 2026

La riqueza de la fauna marina es impresionante en una playa muy exclusiva de Brasil.

Fernando de Noronha es un archipiélago volcánico que se destaca por su aislamiento y una política ambiental muy estricta. Se encuentra ubicado en el Nordeste de Brasil, a unos 540 kilómetros de Recife. Este grupo de islas no se parece a ningún otro destino turístico del país y mantiene la idea de excepcionalidad que le atribuyó Américo Vespucio hace más de cinco siglos, cuando lo llamó “el paraíso en la Tierra”.

Uno de los grandes atractivos del lugar es Praia do Sancho, reconocida seis veces como la mejor playa del mundo según el ranking Traveler’s Choice de TripAdvisor. Esta distinción se basa en millones de opiniones de usuarios de todo el planeta y supera a playas famosas como Eagle Beach en Aruba o Grace Bay en Turks y Caicos. Además, guías especializadas como Quatro Rodas y Lonely Planet respaldan esta elección.

El acceso a la playa no es sencillo: para llegar hay que descender por una escalera empinada que atraviesa acantilados y desemboca en una bahía de aguas cristalinas y arena clara. La vida marina allí es tan visible que no hace falta bucear para disfrutarla. Sin embargo, Noronha nunca fue un destino para cualquiera ni económico.

Para entrar, los visitantes deben pagar una Tasa de Preservación Ambiental diaria, un mecanismo que busca evitar la sobrepoblación y financiar las tareas de conservación. Esta medida es clave para mantener el equilibrio natural del lugar. La riqueza de la fauna marina es impresionante: conviven delfines rotadores, tortugas marinas, rayas, tiburones y aves en un ecosistema cuidado, donde se limita el ingreso diario a unas 500 personas. Esto asegura que la naturaleza se mantenga intacta y que el turismo sea sustentable.

En los últimos años, el perfil turístico cambió un poco: crecieron las posadas boutique, los restaurantes y la circulación de autos, lo que incluso provocó algunos embotellamientos en Vila dos Remédios, el pequeño centro del archipiélago. Desde 2012, para acceder a playas emblemáticas como Sancho, Baía dos Porcos o Leão, es necesario pagar una entrada adicional al Parque Nacional Marino, que está concesionado al mismo grupo que administra las Cataratas del Iguazú. Así, se combina el disfrute con la responsabilidad ambiental.

La playa de Brasil que es furor entre los jóvenes argentinos

Con el verano 2026 a la vuelta de la esquina, Praia do Rosa se posiciona como el lugar preferido por los adolescentes argentinos que buscan un mix de playa, naturaleza y diversión en Brasil. Este pintoresco pueblo costero está ubicado a solo 90 kilómetros al sur de Florianópolis, lo que lo convierte en un destino accesible y atractivo para quienes planean sus vacaciones.

Praia do Rosa no solo deslumbra por su belleza natural, sino que también se volvió un punto clave para los amantes del surf. Sus olas ideales y el entorno preservado hicieron que este sitio recupere la popularidad que tuvo en los años 2000, transformándose en el refugio de los veinteañeros de todo el país.

El auge de Praia do Rosa no es casualidad. Agentes de viajes explicaron que el tipo de cambio favorable y la oferta de vuelos económicos facilitaron que muchos jóvenes argentinos puedan viajar al exterior con mayor facilidad para este verano. Esto impulsó la elección de este destino, que combina aventura y relax.