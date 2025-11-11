Una popular isla del Caribe se consolidó entre los argentinos como uno de los destinos top de cara al verano 2026.

El turismo argentino en Brasil está en auge, pero una isla caribeña está ganando terreno como destino favorito para las vacaciones de verano 2026: Aruba. Sus playas de aguas cálidas, servicios all inclusive y la creciente oferta de vuelos directos impulsan esta tendencia.

Según datos de la empresa turística Despegar, las consultas por paquetes turísticos hacia Aruba se multiplicaron por cinco en comparación con el año anterior. Los precios de los paquetes más económicos para la primera semana de enero arrancan en $3.564.812 (equivalentes a u$s2678,29), mientras que en febrero esa cifra baja a $2.595.848.

Paquetes a Aruba: los precios para el verano 2026

Además, Aerolíneas Argentinas confirmó que operará una ruta temporal hacia Aruba entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2026, con pasajes que parten desde u$s799 más impuestos, facilitando el acceso a este destino. Si bien Aruba atrae todas las miradas, las playas brasileñas siguen siendo muy elegidas por los argentinos.

Para la temporada de enero y febrero 2026, las búsquedas aumentaron un 35% respecto al mismo período del año pasado, según apuntó iProfesional. Entre los destinos más demandados se destacan Maceió, Búzios, San Pablo, Río de Janeiro y Florianópolis. Por otra parte, quienes prefieren quedarse en Argentina mantienen su interés en ciudades como Bariloche, Iguazú, Mendoza, Salta y Córdoba.

A pesar de la reciente suba del dólar, expertos aseguran que la demanda nacional se sostiene gracias a promociones y facilidades de financiación. Esta tendencia muestra que, aunque el dólar subió, los argentinos siguen buscando opciones para vacacionar en verano, ya sea en el Caribe, Brasil o destinos locales, aprovechando las ofertas y rutas directas que facilitan la planificación de sus viajes.