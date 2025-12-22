Receta clave para el verano: cómo hacer helado cremoso con solo 5 ingredientes

Llegó el verano y el helado casero es una de las grandes opciones para comer algo refrescante en cualquier momento del día. Una de las grandes versiones es el helado de crema de limón y garrapiñada, ya que lleva solo cinco ingredientes, es más económico y se hace en simples pasos.

Cómo hacer helado casero de crema de limón: la receta de cocina paso a paso

La influencer culinaria Agustina Liporace (@kulinaria.recetas) compartió su receta de cocina para hacer helados de limón, suaves, cremosos y adictivos, ideales para afrontar el calor del verano. Se trata de una versión más económica que otros sabores y que se puede preparar muy fácilmente.

Ingredientes

Sirven para una budinera mediana o chica:

2 claras

130 g de azúcar

350 ml de crema de leche

Ralladura y jugo de 1 limón

Garrapiñadas.

Preparación paso a paso

Lleva en un bowl a baño maría el azúcar, las claras y un chorrito de jugo de limón. Batir hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla quede caliente, sin quemar. Sacar y batir a velocidad máxima para que quede con la consistencia de un merengue. En otro bowl llevar la crema, la ralladura de 1 limón y batir a punto medio. Agregarle el jugo exprimido de ese mismo limón integrarlo con una espátula. Incorporar el merengue, también con una espátula y en movimientos envolventes. Tomar la budinera, poner papel manteca en la base y hacer un "colchón" con las garrapiñadas para después volcar la preparación del helado. Sumar otra capa de garrapiñada por encima y llevar al freezer.

El helado es más económico, queda cremoso y se puede comer con palito