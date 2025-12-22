Receta clave para el verano: cómo hacer helado cremoso con solo 5 ingredientes

Llegó el verano y el helado casero es una de las grandes opciones para comer algo refrescante en cualquier momento del día. Una de las grandes versiones es el helado de crema de limón y garrapiñada, ya que lleva solo cinco ingredientes, es más económico y se hace en simples pasos.
Cómo hacer helado casero de crema de limón: la receta de cocina paso a paso
La influencer culinaria Agustina Liporace (@kulinaria.recetas) compartió su receta de cocina para hacer helados de limón, suaves, cremosos y adictivos, ideales para afrontar el calor del verano. Se trata de una versión más económica que otros sabores y que se puede preparar muy fácilmente.
Ingredientes
Sirven para una budinera mediana o chica:
- 2 claras
- 130 g de azúcar
- 350 ml de crema de leche
- Ralladura y jugo de 1 limón
- Garrapiñadas.
Preparación paso a paso
- Lleva en un bowl a baño maría el azúcar, las claras y un chorrito de jugo de limón. Batir hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla quede caliente, sin quemar.
- Sacar y batir a velocidad máxima para que quede con la consistencia de un merengue.
- En otro bowl llevar la crema, la ralladura de 1 limón y batir a punto medio. Agregarle el jugo exprimido de ese mismo limón integrarlo con una espátula.
- Incorporar el merengue, también con una espátula y en movimientos envolventes.
- Tomar la budinera, poner papel manteca en la base y hacer un "colchón" con las garrapiñadas para después volcar la preparación del helado.
- Sumar otra capa de garrapiñada por encima y llevar al freezer.
El helado es más económico, queda cremoso y se puede comer con palito
- Consejo: antes de llevarlo al freezer podés sumar los clásicos palillos de madera para después cortarlo en cuadraditos y comerlo como un helado de palito, sin ensuciar.