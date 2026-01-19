Qué es el Foro Económico de Davos: sus miembros y quiénes participan

Cada año se realiza el Foro Económico Mundial, conocido popularmente como el Foro de Davos, es uno de los encuentros internacionales más influyentes. Se trata de un evento que reúne a líderes políticos y empresariales de todo el mundo para dialogar y avanzar en soluciones compartidas frente a los principales desafíos globales.

Qué es el Foro Económico de Davos: para qué se realiza

El Foro Económico de Davos es la reunión anual organizada por el World Economic Forum (WEF), una organización internacional sin fines de lucro fundada en 1971 por el economista alemán Klaus Schwab. El evento principal se realiza cada enero en la ciudad alpina de Davos, Suiza.

El Foro Económico Mundial se realiza en enero de cada año para dialogar sobre los principales desafíos del mundo

En detalle, el encuentro se presenta como un espacio clave para fomentar la cooperación internacional, impulsar la innovación responsable y promover un crecimiento más inclusivo en el mundo.

¿Quiénes participan del Foro de Davos?

El Foro de Davos suele convocar a la élite empresarial y figuras claves del poder global. Cada año reúne alrededor de 3000 participantes procedentes de cerca de 130 países. Entre ellos se encuentran:

Jefes de Estado y de gobiernos

Primeros ministros y funcionarios de alto rango

CEOs de las principales empresas multinacionales

Directivos de bancos y fondos de inversión

Economistas y académicos de prestigio

Representantes de organismos internacionales (ONU, FMI, Banco Mundial, OMS)

Líderes de ONG y referentes sociales

En los últimos años también se ha invitado a emprendedores tecnológicos, científicos, activistas climáticos y líderes jóvenes, a través de programas específicos del foro.

El Foro de Davos reúne a líderes políticos y empresariales de cerca de 130 países

De qué temas se habla en el Foro de Davos: cuál es la agenda

La agenda del Foro de Davos varía cada año, pero suele incluir debates sobre ciertas temáticas puntuales como:

Economía global y crisis financieras

Conflictos geopolíticos y relaciones internacionales

Cambio climático y transición energética

Nuevas tecnologías

Desigualdad social y empleo

Salud global y futuras pandemias

Muchas de las discusiones luego impactan en decisiones políticas y económicas a nivel mundial. Por ejemplo, la agenda 2026 hizo debatir temáticas como la cooperación entre gobiernos, empresas y sociedad civil en medio de un mundo cada vez más fragmentado; el impulso de la productividad e innovación para un crecimiento responsable; la IA en la transformación del empleo; y la necesidad de impulsar modelos económicos regenerativos que protejan los ecosistemas del planeta.