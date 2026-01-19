Trump se reunirá en Davos con los CEO mundiales, con la política de EEUU en punto de mira

56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos

Por Divya Chowdhury ‍y Peter Thal Larsen

DAVOS, Suiza, 19 ene (Reuters) - Donald Trump se reunirá con líderes empresariales mundiales en Davos ‍el miércoles, dijeron fuentes, ⁠con la presencia del presidente de Estados Unidos acaparando la atención de la reunión anual de la élite mundial en Suiza.

Los líderes empresariales, incluidos directores ejecutivos de servicios financieros, criptomonedas y consultoría, fueron invitados a una recepción después del discurso de Trump en la reunión anual del Foro Económico Mundial, dijeron las fuentes a Reuters el lunes. ‌La agenda no estaba clara.

Un presidente ejecutivo de ⁠una firme simplemente tenía "una recepción ⁠en honor del presidente Donald J. Trump" programada en su agenda, mientras que otro dijo que creía que los ‍presidentes ejecutivos globales habían sido invitados, no sólo los de Estados Unidos. Una de las ⁠fuentes dijo que las invitaciones ‌habían venido de la Casa Blanca.

Anthony Scaramucci, un inversor que sirvió brevemente como director de comunicaciones de Trump durante su primer mandato, dijo que estaba al tanto de la reunión.

"No voy a ir. No estoy ‌seguro de ‌estar invitado, pero incluso si lo estuviera, no me gustaría ser un espectáculo secundario", dijo Scaramucci.

Se espera que Trump llegue el miércoles a la estación de montaña suiza, donde tiene previsto pronunciar ​un discurso especial.

Varios funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, también acompañan a Trump.

La agenda del Foro Económico Mundial (FEM) se ha visto superada en cierta medida por los drásticos movimientos políticos de Trump, incluida su exigencia en los últimos días de que Estados Unidos se haga ‍cargo de Groenlandia.

Los organizadores del FEM han declarado que este año asistirán más de 3.000 delegados de más de 130 países, entre ellos 64 jefes de Estado y de Gobierno, sobre todo de economías emergentes.

La lista también incluye a ​varios jefes de naciones del G7, con los cambios en la política de Estados Unidos bajo Trump en el punto ​de mira.

Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso, Vladímir Putin, también viajará a Davos y mantendrá reuniones ⁠con miembros de la delegación estadounidense, dijeron a Reuters dos fuentes bajo condición de anonimato.

(Reportaje de Peter Thal Larsen, Dave Graham, Divya Chowdhury; Editado en español por Juana Casas)