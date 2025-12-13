La receta del helado casero de limón con 3 ingredientes y en pocos minutos.

Las altas temperaturas suelen pedir algo fresco, rápido y sin demasiadas vueltas, y esta receta cumple con todo eso. Los helados de limón caseros con solo tres ingredientes son una opción ideal para resolver un antojo dulce en pocos minutos, sin gastar de más y sin necesidad de tener experiencia en la cocina. Refrescantes, livianos y muy fáciles de preparar, se convierten en un clásico inmediato para grandes y chicos.

La clave de esta receta está en su simpleza. Con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier heladera, es posible lograr unas paletas cremosas y con el equilibrio justo entre acidez y dulzor. Además, no requiere cocción ni técnicas complejas, solo mezclar, freezar y disfrutar.

Las paletas helada de limón son una opción económica y rápida para el verano.

La receta de los helados de limón caseros

Ingredientes

100 ml de leche.

150 ml de jugo de limón (aproximadamente 3 limones y medio).

2 cucharadas grandes de azúcar impalpable.

El paso a paso para hacer paletas de limón

1. Mezclar los líquidos

En un bowl, combiná la leche con el jugo de limón de manera gradual, revolviendo suavemente hasta que la mezcla quede homogénea.

2. Agregar el azúcar

Sumá el azúcar impalpable y mezclá bien hasta que se disuelva por completo. Este paso es clave para lograr una textura suave y un dulzor equilibrado.

3. Probar y ajustar

Antes de llevar la preparación a los moldes, probala. Si querés un sabor más intenso, podés agregar un poco más de jugo de limón; si preferís algo más dulce, ajustá con azúcar.

4. Llevar a moldes

Verté la mezcla en moldes para paletas. Si no tenés, podés usar vasitos plásticos y palitos de helado.

5. Freezar

Llevá al freezer por al menos 4 horas, o hasta que estén completamente firmes.

6. Desmoldar y servir

Para retirarlas fácilmente, pasá los moldes por agua tibia durante unos segundos.

Si querés variar la receta podés sumar ralladura de limón para intensificar el sabor, agregar una cucharada de crema o yogur para una versión más cremosa o también incorporar frutas picadas como frutilla, kiwi o arándanos para darles color y textura.