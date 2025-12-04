Receta clave para este calor: cómo hacer helado de frutos rojos paso a paso

Llegaron los días de verdadero calor a la Argentina y no hay nada mejor para combatirlo que un buen helado. Existe una receta para preparar este postre frío en la versión de frutos rojos de manera fácil en casa. Descubrí como hacerlo paso a paso y las claves para que quede verdaderamente rico.

La receta clave para hacer helado casero de frutos rojo

La influencer de cocina Steffi Rauhut (@notonlysaladblog) compartió en redes sociales su receta para preparar de forma fácil helado de frutos rojos en casa, un postre ideal para este verano. Se trata de una preparación simple, que no necesita una máquina específica, y que da un resultado digno de una heladería.

Ingredientes

500 gr frutos rojos.

Jugo de 1/2 limón.

2 Cdas azúcar rubio.

Pizca de canela molida.

395 gr (1 lata) leche condensada.

2 ctas vainilla.

Ralladura de 1/2 limón.

Pizca de sal.

500 ml (2 Tazas) crema de leche bien fría.

Preparación paso a paso

Hacer una compota con los frutos rojos, el jugo de limón, azúcar rubio y una pizca de canela. Llevar al fuego y reducir hasta lograr la consistencia deseada (cómo en el video). Una vez cocida, sacar del fuego y dejar enfriar. Por otro lado, mezclar la leche condensada, vainilla, la ralladura del limón y pisca de sal. Aparte batir la crema de leche bien fría (es clave que esté fría) hasta llegar a punto firme. Una vez hecha, incorporar a la mezcla de leche condensada con movimientos envolventes. En un molde de budín con papel manteca verter 1/3 de la mezcla de crema y, por encima, sumar la compota o mermelada de frutos rojos de a cucharadas y mezclarlo con la punta de un cuchillo para que quede veteado. Verter más crema por encima y repetir el proceso hasta terminar la mezcla o completar el molde. Tapar con papel film y llevar al freezer por los menos 6 horas.

El secreto está en incorporar la mezcla de la crema con la compota de frutos rojos bien fría

El secreto para servir el helado perfecto

La influencer señaló que hay que tener en cuenta dos claves a la hora de preparar el helado: