Gallardo no lo tiene en cuenta en River y se ofreció en Independiente

Gallardo le dijo a varios jugadores que son transferibles

Antes de que el plantel de River inicie sus vacaciones, Marcelo Gallardo se reunión con cada uno de los jugadores y le señaló lo que sucederá con sus servicios de cara a la temporada 2026. Un integrante fue notificado que arrancará desde muy atrás y que le costará ganarse el puesto. Esto provocó que su entorno decida ofrecerlo a Independiente con el fin de mantenerse en el fútbol argentino.

A los nombres de Milton Casco, Federico Gattoni, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Miguel Borja, se les debe sumar otros más a los que el entrenador del "Millonario" les notificó que no los tendrá tanto en consideración y que fueron colocados en una lista de transferibles. Esto se traduce en que ante una oferta formal y que sea considerada como aceptable se les dará vía libre para que negocien sus salidas.

Bustos sabe que arrancará como suplente y que tendrá que pelearla bastante

Uno de esos jugadores es Fabricio Bustos que no sumó los minutos que esperaba y comenzó a considerar que tal vez es mejor marcharse de River después de que Marcelo Gallardo le señalara que Gonzalo Montiel iba a comenzar como titular en la zona del lateral derecho. Es por ello que su agente analizó algunas propuestas y una de las decisiones que se tomó fue ofrecerlo a Independiente, que lo conocen muy bien y donde brilló de gran manera.

No obstante, hay un detalle más que particular en el conjunto de Avellaneda y es que dispone de varias alternativas en esta parte de la defensa. Por ende, el jugador del "Millonario" tendría que pelear nuevamente para ganarse los minutos que tanto necesita. También es necesario considerar que no saldría en condición de préstamo, porque desde Núñez pretenden venderlo y recuperar los casi 6 millones de dólares que le pagaron a Inter de Brasil para captarlo.

Una cifra que Independiente no se encuentra en condiciones de afrontar y que Gustavo Quinteros cree que será mejor destinar a otro tipo de refuerzo como es el caso de un atacante. Sin embargo, el mercado de pases recién comienza y puede que haya nuevas novedades con el transcurso de las semanas. Lo cierto es que Fabricio Bustos fue etiquetado como jugador prescindible para la temporada 2026.

Al punto que Enzo Francescoli se encuentra en Uruguay negociando con los directivos de Liverpool para intentar captar la ficha de Kevin Amaro. Lo particular de esta negociación es que el pase del lateral derecho fue valorado en 10 millones de dólares. Algo que desde River consideraron como exageraron y dieron aviso que si no se cambian los términos no van a volver a comunicarse.

Los otros jugadores "transferibles" de River

Por otro lado, se debe considerar que Marcelo Gallardo mantuvo una reunión con Paulo Díaz y Sebastián Boselli para notificarles que sus servicios no serán de gran utilidad para el próximo año. El caso del zaguero uruguayo es más que particular, debido a que lo repescaron desde Estudiantes en el mercado invernal pero los pocos minutos que estuvo en cancha lo condenaron a irse nuevamente.

Mientras que el zaguero chileno habría alcanzado un ciclo defendiendo la camiseta del "Millonario", además de que perdió toda la banca posible de los hinchas que repudian su presencia en cancha con duros mensajes en las redes sociales. Aunque no será fácil sacarlo porque dispone de uno de los salarios más elevados del fútbol argentino.