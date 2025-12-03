Kast y Jara debatieron a pura chicana a dos semanas del balotaje

José Antonio Kast y Jeannette Jara, antes del debate de hoy organizado por la Archi.

A menos de dos semanas del balotaje en Chile, los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast tuvieron este miércoles por la mañana el penúltimo debate entre ambos, organizado por la Asociación de Radiodifusoras de Chile (ARCHI). El debate, que fue más agresivo en comparación a ediciones anteriores, giró alrededor de los tópicos de vivienda, seguridad, economía, transparencia institucional y migrantes, e incluyó acusaciones y chicanas cruzadas entre los dos candidatos.

Jara abrió el intercambio repasando las iniciativas impulsadas durante su etapa como ministra de Trabajo, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo y las modificaciones al sistema previsional. Desde allí lanzó su primer dardo, cuestionando que Kast, con 16 años en el Congreso, "nunca sacó ninguna ley relevante", a lo que le remarcó que "no se gobierna con críticas sino con propuestas".

Kast por su parte respondió con una crítica frontal a la administración del presidente Gabriel Boric y a su adversaria política. "Chile hoy día es un país más violento. Hoy día es un país más pobre de cómo lo recibieron", afirmó, atribuyendo a Jara y al presidente Boric el deterioro de las condiciones sociales.

La cuestión migratoria fue otro de los puntos álgidos del debate. Consultada por la situación de los migrantes irregulares, Jara defendió la necesidad de regularizar y empadronar a las más de 330.000 personas en condición irregular. Señaló que el país "no sabe quiénes son ni cuáles son sus vínculos laborales, penales o familiares", y acusó a Kast de usar la migración "como tema de campaña electoral", generando tensiones diplomáticas -como sucedió con Perú, que la semana pasada militarizó sus fronteras frente a las migraciones que desde Chile salían hacia el país andino-.

Chicanas por transparencia institucional y la postura del PDG de anular el voto

La ex ministra también le apuntó a Jorge Quiroz, asesor económico de Kast, acusándolo de haber defendido prácticas colusorias -acuerdos ilegales entre marcas para evitar la libre competencia-, que según reveló la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, hicieron un puñado de empresas farmacéuticas entre 2007 y 2008. También cargó contra Bernardo Fontaine, economista miembro del equipo de Kast, a quien responsabilizó de campañas contra la reforma previsional.

Por su parte Kast descargó contra la referente comunista cuando hablaron sobre la polémica que desató la legisladora electa Vanessa Káiser, quien días atrás afirmó que "si gana Kast el balotaje podría haber un golpe de Estado contra él". Kast replicó que la izquierda gobierna "con un pie en la calle y otro en La Moneda", y que en un eventual gobierno suyo, ese sector tendría "los dos pies en la calle".

El último tramo del debate estuvo marcado por la posición del Partido de la Gente (PDG) para el balotaje. Tras una consulta digital interna en la que más del 70% de los participantes optó por votar en blanco o anular, Kast agradeció el 20% que le manifestó apoyo, mientras que Jara por su parte también agradeció al 2% que manifestó apoyarla y asumió "tomar como un desafío" al 70% restante que quiere anular el voto.