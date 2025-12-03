Congreso dividido en Chile limitará agenda de nuevo presidente; favorecerá estabilidad crédito: Moody´s

Candidatos presidenciales chilenos asisten al debate previo a la segunda vuelta presidencial

Un nuevo Congreso dividido en Chile limitaría la capacidad de cualquiera de los dos candidatos a la Presidencia del país, lo que ayudará a mantener la calidad crediticia soberana, dijo el miércoles la agencia Moody´s.

Los sondeos para el balotaje del 14 de diciembre muestran al derechista José Antonio Kast liderando las preferencias frente a Jeanette Jara, del partido Comunista y representante de la coalición oficialista de centroizquierda, quien lideró la votación de primera vuelta.

"Un nuevo Congreso dividido probablemente limitará la capacidad de cualquiera de los candidatos para implementar los aspectos más controvertidos de sus agendas", dijo la agencia en una nota.

"Es probable que las elecciones no afecten significativamente las condiciones crediticias de Chile ni de las empresas que operan en el país", agregó.

Moody's detalló que ambos postulantes buscan simplificar regulaciones que consideran han frenado la inversión en el mayor productor mundial de cobre.

Agregó que mientras Kast busca atraer inversión extranjera en la minería con políticas proempresariales y simplificación regulatoria, Jara busca la modernización estatal y la política industrial para reducir la dependencia del país de las exportaciones de minerales en bruto.

Ambos son partidarios de continuar la propiedad estatal de la gigante cuprífera Codelco y establecer alianzas con privados para impulsar la industria.

"Kast enfatiza la sostenibilidad financiera, priorizando las mejoras operativas y la ampliación de las alianzas para fortalecer el balance de Codelco, incluyendo la venta de activos no estratégicos si es necesario para reducir la deuda", precisó.

Jara avala la capacidad de retención de ganancias de la minera, que entrega todos sus beneficios al Estado, para sostener sus planes de desarrollo.

Las reformas constitucionales en Chile requieren del apoyo de cuatro séptimos del Congreso, lo que ninguna fuerza política logró controlar en el nuevo Parlamento en las elecciones de noviembre.

