Sismo de magnitud cinco en Mendoza: a qué zonas de la provincia afectó

Durante la noche de este martes 2 de diciembre, el Instituto Nacional de Prevención Sismica (INPRES) arrojó una alerta sobre un fuerte temblor en el territorio argentino. El mismo tuvo como punto principal a los alrededores de la ciudad de Mendoza, con cercanía al límite con la provincia de San Juan.
Según informaron las autoridades, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y una magnitud de cinco grados en la escala Richter.
Alrededor de las 20:30 se produjo un movimiento fuerte y prolongado, el cual se localizó a 61 kilómetros al norte de Mendoza y a 95 kilómetros al sur de San Juan. El epicentro se ubicó entre los departamentos de Las Heras y Lavalle, y la zona más afectada fue la del Gran Mendoza, que abarca las localidades de Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.
Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado importante daños ni víctimas fatales. Al mismo tiempo, el fenómeno también se registró a 46 kilómetros al suroeste de la ciudad sanjuanina de Media Agua, donde el temblor produjo igual impacto.
Según informó el medio Sitio Andino, debido a la escasa profundidad del movimiento, la cual fue de apenas 10 kilómetros, el temblor pudo percibirse con mayor intensidad en la superficie. Esto se notó especialmente en edificios altos y complejos habitacionales urbanos.
La importancia de contar con un plan familiar
Dadas las circunstancias en provincias como San Juan, Mendoza, La Rioja, San Luis, Córdoba y Salta, entre otras, donde habitualmente se registran este tipo de episodios sísmicos, las autoridades y especialistas insisten en lo fundamental que es contar con un plan familiar de emergencia.
Por este motivo, el INPRES recomienda tomar ciertas medidas de precaución y preparación, sugiriendo designar puntos de encuentro seguros fuera y dentro de la vivienda familiar, instruirse sobre técnicas básicas de primeros auxilios, y conocer roles asignados para cortar suministros de gas o electricidad, lo cual puede resultar necesario en situaciones de emergencia.
Recomendaciones frente a un sismo:
- Mantener la calma para evitar el pánico.
- Resguardarse en zonas seguras como debajo de vigas y columnas.
- Mantenerse alejado de objetos que puedan caer.
- Adoptar la posición lateral de seguridad: recostarse sobre el costado derecho del cuerpo, con ambas manos protegiendo los costados de la cabeza, en postura fetal.
- No precipitarse a salir durante el sismo, esperar a que finalice el movimiento para una evacuación segura.
- Evacuar con rapidez pero sin correr riesgos, llevando consigo pertenencias personales si es posible.
- Evitar el uso de fósforos o encendedores.
- Protegerse en el lugar designado y asistir a cualquier persona herida cercana.