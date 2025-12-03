Sismo de magnitud cinco en Mendoza: a qué zonas de la provincia afectó

Durante la noche de este martes 2 de diciembre, el Instituto Nacional de Prevención Sismica (INPRES) arrojó una alerta sobre un fuerte temblor en el territorio argentino. El mismo tuvo como punto principal a los alrededores de la ciudad de Mendoza, con cercanía al límite con la provincia de San Juan.

Según informaron las autoridades, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y una magnitud de cinco grados en la escala Richter.

Alrededor de las 20:30 se produjo un movimiento fuerte y prolongado, el cual se localizó a 61 kilómetros al norte de Mendoza y a 95 kilómetros al sur de San Juan. El epicentro se ubicó entre los departamentos de Las Heras y Lavalle, y la zona más afectada fue la del Gran Mendoza, que abarca las localidades de Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado importante daños ni víctimas fatales. Al mismo tiempo, el fenómeno también se registró a 46 kilómetros al suroeste de la ciudad sanjuanina de Media Agua, donde el temblor produjo igual impacto.

Según informó el medio Sitio Andino, debido a la escasa profundidad del movimiento, la cual fue de apenas 10 kilómetros, el temblor pudo percibirse con mayor intensidad en la superficie. Esto se notó especialmente en edificios altos y complejos habitacionales urbanos.

La importancia de contar con un plan familiar

Dadas las circunstancias en provincias como San Juan, Mendoza, La Rioja, San Luis, Córdoba y Salta, entre otras, donde habitualmente se registran este tipo de episodios sísmicos, las autoridades y especialistas insisten en lo fundamental que es contar con un plan familiar de emergencia.

Por este motivo, el INPRES recomienda tomar ciertas medidas de precaución y preparación, sugiriendo designar puntos de encuentro seguros fuera y dentro de la vivienda familiar, instruirse sobre técnicas básicas de primeros auxilios, y conocer roles asignados para cortar suministros de gas o electricidad, lo cual puede resultar necesario en situaciones de emergencia.

Recomendaciones frente a un sismo: