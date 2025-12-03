EN VIVO
Sismo de magnitud cinco en Mendoza: a qué zonas de la provincia afectó

Este martes se percibió un fuerte temblor con epicentro en los alrededores de la ciudad de Mendoza. No se reportaron, hasta el momento, ni daños importantes ni víctimas fatales.

03 de diciembre, 2025 | 13.36

Durante la noche de este martes 2 de diciembre, el Instituto Nacional de Prevención Sismica (INPRES) arrojó una alerta sobre un fuerte temblor en el territorio argentino. El mismo tuvo como punto principal a los alrededores de la ciudad de Mendoza, con cercanía al límite con la provincia de San Juan.

Según informaron las autoridades, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y una magnitud de cinco grados en la escala Richter.

Alrededor de las 20:30 se produjo un movimiento fuerte y prolongado, el cual se localizó a 61 kilómetros al norte de Mendoza y a 95 kilómetros al sur de San Juan. El epicentro se ubicó entre los departamentos de Las Heras y Lavalle, y la zona más afectada fue la del Gran Mendoza, que abarca las localidades de Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado importante daños ni víctimas fatales. Al mismo tiempo, el fenómeno también se registró a 46 kilómetros al suroeste de la ciudad sanjuanina de Media Agua, donde el temblor produjo igual impacto.

Según informó el medio Sitio Andino, debido a la escasa profundidad del movimiento, la cual fue de apenas 10 kilómetros, el temblor pudo percibirse con mayor intensidad en la superficie. Esto se notó especialmente en edificios altos y complejos habitacionales urbanos.

La importancia de contar con un plan familiar

Dadas las circunstancias en provincias como San Juan, Mendoza, La Rioja, San Luis, Córdoba y Salta, entre otras, donde habitualmente se registran este tipo de episodios sísmicos, las autoridades y especialistas insisten en lo fundamental que es contar con un plan familiar de emergencia.

Por este motivo, el INPRES recomienda tomar ciertas medidas de precaución y preparación, sugiriendo designar puntos de encuentro seguros fuera y dentro de la vivienda familiar, instruirse sobre técnicas básicas de primeros auxilios, y conocer roles asignados para cortar suministros de gas o electricidad, lo cual puede resultar necesario en situaciones de emergencia.  

Recomendaciones frente a un sismo:

  • Mantener la calma para evitar el pánico.
  • Resguardarse en zonas seguras como debajo de vigas y columnas.
  • Mantenerse alejado de objetos que puedan caer.
  • Adoptar la posición lateral de seguridad: recostarse sobre el costado derecho del cuerpo, con ambas manos protegiendo los costados de la cabeza, en postura fetal.
  • No precipitarse a salir durante el sismo, esperar a que finalice el movimiento para una evacuación segura.
  • Evacuar con rapidez pero sin correr riesgos, llevando consigo pertenencias personales si es posible.
  • Evitar el uso de fósforos o encendedores.
  • Protegerse en el lugar designado y asistir a cualquier persona herida cercana.
